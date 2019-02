NYMBURSKO - Na tuto otázku jsme se ptali lidí na Nymbursku:

Nekonečné fronty na našich hraničních přechodech pomalu střídá „nuda“. Policisté projíždějící vozidla kontrolují jen velmi zběžně a od začátku roku tu nebudou stát vůbec. | Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Petra Vlastníková, Nymburk

Určitě to beru jako dobrou věc. Pasy jsou drahé, teď můžeme jezdit skoro všude na občanku. A kriminalita? Zloději a jiní se sem dostávají tak jako tak.

Gabriela Mullerová, Vlkava

Do zahraničí jezdíme docela často a je fajn, že se to uvolní. Ale ono je to už volnější delší dobu.S větši kriminalitou bych se bála, je to opravdu trochu dvojsečné.

Jan Kulda, Nymburk

Jo, to je dobrá věc. V podstatě po Evropě se už dostanu všude na občanku a bez kontrol na hranicích. Kriminality se nebojím, víc živlů je totiž u nás, než v cizině.

Jan Polák, Loučeň

Vítám, že člověk nemusí myslet na to, jestli mu platí, nebo neplatí pas. Na Krétu jsme ale ještě letěli s pasem. Jinak jsem důvěřivý a kriminality se nebojím.

Vladimír Kolář, Lysá nad Labem

Považuji to za dobré, že se nebude muset procházet celní kontrolou na hranicích. Co se týká kriminality, toho bych se obával. Myslím, že to bude znát.