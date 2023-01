Tomáš Czernin, senátor

Tomáš Czernin, senátorZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Určitě by měl být prezident člověk bezúhonný, tedy s naprosto čistým profilem. Neměl by být ani podezřelý z trestné činnosti. Měla by to být osobnost uznávaná doma i v zahraničí, která budí respekt a má národu co říct.