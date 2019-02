Nymburk - Lidé z okolí Alcatrazu se už konečně vyspí, mnohem větší ruch se ovšem nyní soustřeďuje kolem Dřeváku. Zastupitelé se mají k vyhlášce, která by omezila hudební produkci, ještě vrátit.

Ilustrační foto | Foto: Petr Bělka

Před několika měsíci zavřel diskoklub Alcatraz na nymburském sídlišti v Jankovicích. V té době ustaly stížnosti místních lidí na hluk a vandalismus opilců, kteří se nad ránem vraceli do svých domovů. „Zavření klubu pomohlo, konečně se můžeme vyspat,“ řekl zástupce místních lidí Vladimír Tázler.

Zlepšení potvrzují i městští strážníci. Podle Simony Lazarové z městské policie si od prosince, kdy klub zavřel, nikdo na rušení nočního klidu nestěžoval. Kámen úrazu jev tom, že většina opilců a vandalů se jen přesunula o kus vedle. „Mládež se teď soustřeďuje do Dřeváku,“ řekla Lazarová. Právě tady minulý víkend neznámý vandal poničil na dvacet aut.

Přímo v této lokalitě bydlí například Pepa Podolák, který svůj názor napsal k diskuzi na webu. „Krom hluku, který mi nějak zvlášť nevadí, se každý víkend opakuje scénář hádek, rvaček, ženského ječení, rádoby mužského vyhrožování, ale hlavně zběsilých startů a ostrých brzd „závodních“ automobilů. Nemluvě o rozbíjení sklenic a lahví o zem. Takže, máte–li štěstí a vašemu vozu se nic nepřihodí během noci, můžete si ráno pěkně pojezdit ve střepech,“ uvedl.

Město už několikrát jednalo o vyhlášce, která by omezila hudební produkci v diskoklubu Alcatraz a ještě jednom nočním podniku na sídlišti. Dosud ji ale stále odkládalo.

Na vydání vyhlášky, která by omezila v nočních podnicích hudební produkci, však místní z Jankovic trvají. Obávají se totiž, že by tu mohl zakotvit místo Alcatrazu další podobný klub a problémy se vrátí. „Pokud k tomu dojde, nebudu si stěžovat už jen u nymburských zastupitelů,“ dodal Tázler.

Starosta Ladislav Kutík Deníku řekl, že radnice vydání vyhlášky zatím úplně nezamítla. „Vyhláška sice v této chvíli ztrácí smysl, stejně o ní ale musí rozhodnout zastupitelé,“ řekl starosta.

Omezením hudební produkce by však lidem ze sídlišť zřejmě nepomohlo. Problém totiž většinou vidí v lidech, kteří jim pod okny křičí a v některých případech i demolují zaparkované vozy.

Podle některých zastupitelů by vyhláška byla navíc diskriminační. „Když se týká jen dvou podniků, je to precedens. Myslím, že to lze řešit i jinak,“ řekla už dříve zastupitelka Jarmila Šmídová (KSČM).