Plán nejdůležitějších investic až do roku 2023 zveřejnila poděbradská radnice. Mimo jiné počítá s výstavbou krytého bazénu. Ten by údajně mohl stát u kolejí za nádražím směrem k nadjezdu. Uvažuje se i o jiných lokalitách. Další plány jsou zřetelnější.

Poděbradská radnice. | Foto: DENÍK/ Miroslav Jilemnický

Najdeme v nich například obnovu společenského sálu na Záložně, plánovanou ovšem na přelom let 2022 a 2023. Plánuje se revitalizace obou velkých městských lesoparků – Obory i Bažantnice. U Bažantnice by se mělo začít s počátkem příštího roku, u Obory o rok později. V obou případech by měla trvat rok a půl.