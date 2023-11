Opouští ho žena a dva malí synové s ním nechtějí trávit čas. To vše kvůli jeho prudké povaze, která měla za následky výbuchy vzteku. V takové situaci navštívil pětačtyřicetiletý muž poradnu Respondeo. Zlomený a bezradný. Jak se situace od té doby změnila?

Pro naše potřeby nazvěme muže s agresivními sklony Jiří. „Když přišel Jiří poprvé do Respondea, byl velmi smutný a nebylo mu dobře. Popisoval, že prožívá těžké období – opouští ho žena, která mu vyčítá jeho prudkou povahu a to, že s ním synové ve věku 6 a 11 let netráví čas,“ líčí psychoterapeutka Respondea Dana Vrabcová. Mluvil také o svém úspěšnému podnikání, o tom, jak si ho lidé váží. Doma to ale bylo jiné. Manželka po něm chtěla, aby se věnoval synům. Jiří ale nevěděl, jak na to. Když se kluci pošťuchovali nebo se dohadovali, ztrácel trpělivost a po chvíli vybouchl. Dokonce měl strach, že jim ublíží. Raději se tedy vyhýbal tomu, aby s nimi byl sám.

Jenže jeho žena se rozhodla pro radikální řešení a podala návrh na rozvod. „Jiří zažil dvě soboty a neděle, kdy se měl o syny starat sám. Popisoval, jak byl zoufalý a nevěděl, jak kluky vhodně usměrnit a jak s nimi mluvit,“ říká Dana Vrabcová. Na dalších setkáních s psychoterapeutkou se Jiří vracel do svého dětství. Jeho otec byl velmi přísný. „Jiří byl často kárán a dostával nařezáno za to, že si neuklidil svoje věci, že neodpověděl, když se ho táta na něco ptal, když hned nepřišel, když ho táta zavolal. Navíc byl svědkem toho, jak otec bil i matku, protože některé věci v domácnosti nebyly na svém místě,“ doplnila mluvčí Respondea Jolana Boháčková.

Ve škole se Jiří stal otloukánkem silnějších kluků. „Na našich sezeních popisoval, jak se neustále bál – při nástupu do autobusu, při vstupu do třídy, při návratu domů,“ konstatovala Vrabcová. Po dalších terapiích si uvědomil, že nezná jiné způsoby, jak reagovat jinak, než zaútočit. Začal přemýšlet nad tím, jak se změnit, jak reagovat na různé situace, se kterými se opakovaně setkává u kluků. „Třeba když si nechtějí vyčistit zuby, nechtějí jíst, začnou se pošťuchovat nebo hádat,“ upřesňuje terapeutka.

Snažil se přijít na to, jak s kluky jednat, aby byli ochotní s ním mluvit o tom, co posílí vztahy mezi nimi a tátou. „Nejvíce mě inspirovala kniha Výchova bez poražených od psychologa Thomase Gordona,“ říká sám Jiří. „Dnes trávím se svými syny celé víkendy i týdny, jsem s nimi rád a umíme si společný čas užít. Pořád se snažím hledat nějaké způsoby, jak přistupovat k jejich výchově, ale díky terapii jsem se už obrovsky posunul.“ Jiří dodává, že základem je chtít se sebou něco dělat.