První adventní akcí v regionu bude sobotní křest největšího adventního věnce v zemi. Uskuteční se od 14 hodin a loučeňský zámek, kde se celá událost odehraje, vysílá z tohoto aktu přímý přenos na svých facebookových stránkách. „Křest věnce čtyřmi anděly je nezapomenutelným rituálem. Každý z andělů představuje jeden z adventních týdnů. Křest proběhne v prostorách zámeckého parku a slibuje opravdu zajímavou a emocionální podívanou. Na celý průběh křtu adventního věnce bude dohlížet Bílá paní, dobrý duch zámku Loučeň,“ uvedl Vratislav Zákoutský za loučeňský zámek. První svíčku na adventním věnci zapálí už v sobotu proto, neboť podle historických pramenů začínal nový den východem první hvězdy dne předcházejícího. Křest největšího adventního věnce má na loučeňském zámku už desetiletou tradici a je zapsán v české knize rekordů.

Už v sobotu chystají rozsvícení Vánočního stromu v Lysé nad Labem. Zájemcům bude zprostředkován přímým přenosem na facebookové stránce města, záznam pak bude k vidění i na jeho webové stránce. Program začne v 16 hodin záznamem vystoupení nejmladších dětí z mateřských škol, žáků ZUŠ F. A. Šporka. Celý program vyvrcholí živým vysíláním, v rámci něhož na náměstí rozsvítí vánoční strom. „Věříme, že se v příštím roce opět setkáme na náměstí provoněném cukrovím, svařeným vínem a sváteční náladou,“ vzkazuje vedení města.

Další tři města chystají rozsvěcení stromu a doprovodný program až na neděli. V Nymburce začne program v 17 hodin a k vidění bude na webových stránkách města, Nymburského kulturního centra (NKC) a také jejich facebookových stránkách. Kromě rozsvícení Vánočního stromu dojde na otevření nového betléma, Ježíškovy kanceláře, či vyslovené vánoční přání starosty. „V okně radnice rozsvítíme první svíci proroků a zatroubí trubači,“ doplnil mluvčí radnice Petr Černohous.

V Poděbradech doprovodný program zrušili. Radnice nezveřejní přesný čas rozsvěcení stromu, aby se v centru města neshromažďovali lidé. Před rozsvícením starosta pronese několik vět, které budou nahrány a i s rozsvícením stromu následně zveřejněny na stránkách města.

Vedení milovické radnice oznámilo, že přenos z první adventní neděle začne na facebookových stránkách města ve 14.30. „Během celého nedělního odpoledne se můžete těšit na různá hudební vystoupení, včetně vystoupení dětí z našich mateřských školek,“ informuje mluvčí radnice Eva Hrušková. V úvodu by měli vystoupit Andreas Torgersen s dcerou,což jsou Norové žijící v Milovicích, kteří zahrají dvě lidové písně. Následovat bude koncert Jazz in Deck. Na něj navážou vystoupení dětí ze dvou mateřských škol. Na 15.30 je připraven hodinový koncert kapely Sestry Havelkovy, na nějž opět navážou vystoupení dětí ze školek. Vánoční stromek by pak měl být rozsvícen přibližně v 17 hodin.

Čertovská jízda

Jak bude vypadat příští sobotu oslava čertů, Mikuláše a andělů zatím z vládních opatření není zřejmé. Nicméně v Nymburce chystají akci, která by měla vyhovět i případným přísným opatřením. Půjde o takzvanou Čertovskou jízdu. V sobotu 5. prosince by v 17 hodin měl být u Kauflandu nachystán žebřiňák, který poveze čerty a další osádku přes celé město. Projedou většinou ulic, přesná trasa je k dohledání na stránkách NKC. Zatím se ještě řeší, zda povoz s čerty bude moci někde zastavit, nebo jen bez zastávky projede městem, aby nedošlo ke kontaktu s dětmi. Na akci se kromě NKC podílí i Hálkovo divadlo a dobrovolní hasiči.