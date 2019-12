Na nymburskou radnici mohou zájemci až do 18. prosince přinést krmení, hračky a deky. „Všechny dárečky pak předáme pejskům, kteří našli dočasný domov v záchytných kotcích, o něž se starají strážníci Městské policie Nymburk. Dárky kočičkám poputují do útočiště pro kočky v nouzi Catky Poděbrady,“ řekl mluvčí radnice Petr Černohous.

V Poděbradech trvá sbírka až do 23. prosince. V provozní době podatelny může každý přinést pod ozdobený stromeček dárek. Vítáno je kvalitní krmení (granule, konzervy, pamlsky), stelivo pro kočky, chovatelské potřeby či dezinfekční prostředky pro úklid. Provozní hodiny podatelny jsou v pondělí a středu od 7 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 7 do 15 a v pátek do 14 hodin. Dárky pak zamíří do místního útulku pro psy a rovněž organizaci Catky.

Sbírky krmení a dalších dárků pak pořádají kolem svátků i další organizace starající se o opuštěná nebo zraněná zvířata. Útulek v Lysé nad Labem pořádá tradičně sbírku přímo na Štědrý den. Každoročně zamíří do útulku stovky lidí s dárky. Podobně pořádají sbírku krmení v poděbradské Záchranné stanici pro handicapovaná zvířata na Huslíku.