Komik Rock během večera bavil hosty v sále četnými vtipy. Na adresu Jady Pinkettové-Smithové zažertoval, že se těší na roli v pokračování filmu G. I. Jane. „Jado, miluji tě. Už se nemůžu dočkat, až tě uvidím v G.I. Jane 2," řekl doslova Rock. Svým vtipem mířil konkrétně na velmi krátký sestřih Pinkettové-Smithové. Podobný měla herečka Demi Mooreová jako hlavní představitelka ve zmiňovaném filmu z roku 1997.

Jenže žert se ukázal jako nemístný, protože Smithova manželka trpí alopecií, což je nemoc způsobující vypadávání vlasů. Boj s touto nemocí přiznala v roce 2018, na sociálních sítích často mluví o sebelásce a o svém postupném smiřování se s životem bez vlasů.

Zatímco část diváků se Rockově vtipu podle záznamu zasmála, na tváři Pinkettové-Smithové úsměv chyběl. Komik, který si zřejmě uvědomil, že to se vtipem přehnal, se ještě pokusil zahrát situaci do outu. „To je vtip, ten se mi povedl," prohlásil.

V tu chvíli už ale neočekávaně herec Smith zamířil přímo na pódium. Rockovi dal nejprve facku, pak na něj již ze svého místa dvakrát zakřičel "neber si do své hnusné huby jméno mojí ženy!". Stanice ABC, která celý večer živě přenášela, stihla vypnout zvuk, než se sprostá urážka dostala do éteru.

Jiné stanice ale později uveřejnily situaci necenzurovaně a rovněž záznam rychle začal kolovat sociálními sítěmi.

Za své chování se pak Smith omluvil, když šel na pódium převzít cenu za ztvárnění Richarda Williamse, otce slavných tenistek Sereny a Venus, ve filmu Král Richard: Zrození šampionek. „Chci se omluvit Akademii. Chci se omluvit všem nominovaným kolegům. Umění napodobuje život. Vypadám jako bláznivý otec, přesně, jako to říkali o Richardu Williamsovi. Ale láska vás přiměje dělat bláznivé věci,“ vyjádřil se ve svém děkovném projevu.

A těm, kteří by to ještě v danou chvíli nevěděli, se snažil i vysvětlit, proč se k facce uchýlil. „Richard Williams byl urputným ochráncem svojí rodiny," řekl Smith při děkovném proslovu zjevně s odkazem na incident, který podle médií velmi poznamenal atmosféru v sále Dolby Theatre. Herec pak vyjádřil naději, že jej pozve na udílení zlatých sošek i příští rok.

Pořadatelé večera se k incidentu zatím vyjádřili stručně na sociální síti. „Akademie netoleruje násilí v jakékoli formě. Dnes večer s potěšením oslavíme naše vítěze 94. Oscarů, kteří si zaslouží tento okamžik uznání od svých kolegů i milovníků filmu z celého světa," napsal pořadatel na twitteru.

V první chvíli se objevily pochybnosti, zda celá situace nebyla pouze hraným vtipem, který někteří nepochopili. „Jada vypadala otráveně, ale v tu chvíli se předpokládalo, že to všechno byla součást nějakého předem plánovaného vtipu. Pochybnosti se začaly vkrádat, když Smith vstal ze sedadla a Rocka udeřil. Samozřejmě, oba tito muži jsou filmovými veterány a věděli by, jak zahrát falešnou facku. Ale všichni si brzy uvědomili, že toto falešně vůbec nevypadalo," uvedl novinář BBC Steven Mackintosh, který se přímo večera účastnil.

Na sociálních sítích někteří lidé upozornili, že Smith se nejdříve vtipu o manželce zasmál a zuřivě na pódium vyrazil až poté, co si všiml zhrozeného výrazu své ženy. Jeho herecké kolegy v sále celá situace s fackou šokovala, internetem kolují fotografie jejich překvapených a zděšených výrazů.

Jak upozornil sloupkař listu The Hollywood Reporter Scott Feinberg, který se zaměřuje na zpravodajství z předávání cen, v době, kdy vysílání předávání Oscarů přerušila reklamní pauza, za Smithem přišli jeho dlouholetí kolegové herci Denzel Washington a Tyler Perry. „Podle všeho jej utěšovali a naznačili mu, aby na celou věc zapomněl. Zdálo se, že si Will Smith utírá z očí slzy, když si sedá zpět k Jadě, a Denzel Washington pak utěšuje i ji," napsal Feinberg na sociální síti.

Co přesně mu Denzel Washington řekl, pak Smith zveřejnil ve svém děkovném projevu po převzetí ceny. „Denzel mi řekl, ve svých nejlepších chvílích buďte opatrni, tehdy si pro vás přijde ďábel," vyslovil se Smith.

