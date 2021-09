Přírodní živel podle serveru BBC s odkazem na lokální úřady již zničil přes sto domů. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze, který na La Palmu odletěl v neděli, úřady monitorují ohně, které mohou vlivem lávy vznikat. Na místo byly vyslány vojenské jednotky (tzv. guardia civil).

"Láva za sebou nenechala vůbec nic," řekl místní starosta Sergio Rodriguez španělské televizi TVE. Dodal, že se lidé do svých domů nějaký čas nepodívají. Sopka je totiž stále aktivní.

The volcano at La Palma is destroying everything in its path, including hundreds of homes. Scientists say the lava flow could continue for weeks, or even months. pic.twitter.com/4eURsKFj87 — DW News (@dwnews) September 21, 2021

Jeden ze svědků ohromné erupce popsal svůj zážitek pro agenturu Reuters. Sledoval na vlastní oči, jak se ve vesnici Los Campitos tekutá hornina postupně a pomalu valí skrze domy. Láva zapálila interiér. Plameny šlehaly skrz okna a na střechu.

"Podívaly jsme se a nemohly tomu věřit," vyprávěla místní žena ve videu publikovaném serverem Deutsche Welle. "Stále nevěříme, že jsou naše domovy pod tím vulkánem," vysvětluje. "I když je dům pryč, je to stále moje vesnice, moje čtvrť, moji lidé," říká emotivním hlasem. "Bydlíme u kamarádů, nevíme do kdy tam budeme," doplňuje druhá žena ve videu.

Erupce si podle posledních informací nevyžádal žádnou oběť. Čtyři vesnice však byly evakuovány, obyvatelé se z nich přesunuli do dočasných přístřeší. Další evakuace podle prezidenta Kanárských ostrovů Angela Victora Torrese nebudou pravděpodobně nutné.

Nebezpečný kontakt s oceánem

Toky lávy byly podle úřadů pomalejší, než se předpokládalo, píše agentura Reuters. Rovněž zatím nedošlo k obávanému kontaktu horké lávy s mořskou vodou, při kterém by docházelo k explozím a vytváření toxických plynů. Pravděpodobně k tomu ale dojde.

Vědci kontakt lávy s oceánem odhadovali na pondělní osmou hodinu večerní, informuje španělský server El País. Láva se však k pobřeží dál blíží.

Lava continues to flow slowly from a volcano that erupted in Spain’s Canary Islands off northwest Africa.



More than 5,000 people on the island of La Palma have been evacuated from their homes. https://t.co/gl6RcoIyz8 pic.twitter.com/URLSHPeQnj — ABC News (@ABC) September 20, 2021

"Aktivita sopky byla menší, je i menší objem magmatu. Činnost se zpomaluje. Láva je k moři na půl cesty, dnes večer tam nedorazí," vysvětlil v pondělí Miguel Ángel Moecuende, technický šéf krizového týmu Pevolca.

Pokud se láva, která má teplotu kolem tisíce stupňů celsia, dostane do moře, které má kolem dvaceti stupňů, nastává exploze, která vyprodukuje hustý bílý kouř. Roztavená hornina však může také spustit chemickou reakci, zejména oxidu chloričitého, který může dráždit kůži, oči a dýchací systém.

Kontakt lávy s mořskou vodou může podle americké geologické vědeckovýzkumné agentury způsobit i "náhlé zhroucení nové pevniny a přilehlých mořských útesů, výbuchy vyvolané kolapsem, vlny horké vody či oblaka páry, ze kterých prší kyselina chlorovodíková a drobné sopečné částice".

A volcanic eruption on the Spanish Canary Island of La Palma sent lava shooting into the air https://t.co/zHtAdff0Js ? pic.twitter.com/2iaC1PfDey — Reuters (@Reuters) September 20, 2021

Příležitost pro turisty

Španělská ministryně turismu Reyes Marotová se ve vysílání rozhlasové stanice Canal Sur nechala slyšet, že by erupce sopky mohla být příležitostí k přilákání turistů. Sklidila za to však kritiku. "Ostrov je otevřený. Pokud je váš hotel zasažen, najdeme vám jiný," prohlásila.

"Z této příležitosti můžeme dostat co nejvíce - pro mnohé turisty, kteří si chtějí užít, co příroda La Palmě dala. Mohou to učinit v následujících týdnech a měsících," uvedla Marotová. Podle Reuters označila erupci za "báječnou podívanou".

Její slova však byla vnímaná jako necitlivá. Na její názor rychle reagovali političtí oponenti s tím, že mnoho lidí přišlo o domovy. Nesouhlasí s ní ani někteří turisté. Muž ze Salzburgu, pětapadesátiletý Wienard uvedl, že chce naopak odjet co nejdříve to půjde.

Release of new video of the eruption of the Volcano on La Palma 19-09-2021 pic.twitter.com/bDrSAUAgj2 — Jorge Enrique Rivas (@JorgeEnriqueRi6) September 19, 2021

Poslední erupci tohoto vulkánu La Palma zažila před padesáti lety, v roce 1971, předtím v roce 1949. Sopka se nachází na jihu ostrova, kde bydlí kolem 80 tisíc lidí. Erupce začala v neděli kolem patnácté hodiny místního času.

"Bylo to hrozné," uvedla pro Reuters Eva, třiapadesátiletá turistka z Rakouska. "Cítili jsme zemětřesení, začalo to již ráno… a pak k nám odpoledne přišla paní z našeho domu a řekla, že si máme všechno sbalit a ihned odejít," upřesnila.

"Jsme moc rádi, že můžeme odjet domů," řekla na letišti před nástupem na palubu letadla. Přírodní úkaz jí dovolenou zkrátil.

Lava flowing from the Canary Islands' first volcanic eruption in 50 years has forced the evacuation of 5,500 people, destroyed at least 100 houses, and is expected to trigger toxic gases when it reaches the sea this evening https://t.co/s29ICoF5UR ? @borjasuarez_gc pic.twitter.com/NT9QWdtBtv — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 20, 2021

Z ostrova bylo evakuováno na pět stovek turistů. Vzdušný prostor zůstal otevřený.

Někteří turisté však skutečně přírodní úkaz ocenili. "Cítil jsem se jako malé dítě, byl jsem opravdu nadšen," uvedl Kabirly, šestadvacetiletý turista z Belgie. "Včera jsem měl narozeniny, bylo to jako hořící svíčka na dortu!"

Erupce vulkánu Cumbre Vieja se očekávala – v průběhu minulého týdne byly zaznamenány tisíce otřesů. Jde o nejaktivnější vulkanickou oblast na Kanárských ostrovech.