Podle aktuálního vývoje bojů se zatím slib daří plnit, jelikož ruské jednotky postupují velmi pomalu a také s nemalými ztrátami. I přesto ale Kreml nehodlá ze svých cílů slevit. Čím je tahle oblast pro Putina tak významná?

Donbas je těžební a průmyslová část východní Ukrajiny produkující uhlí a ocel. V kontextu probíhající války jsou ale tímto označním myšleny dvě rozsáhlé oblasti, Luhanská a Doněcká, které se táhnou od Mariupolu na jihu až k severní hranici s Ruskem.

Žije zde převážně ruskojazyčné obyvatelstvo, které se v předchozích letech silně stavělo proti orientaci Ukrajiny směrem na západ. Když se v roce 2014 Rusko zmocnilo Krymu, jeho zástupné síly obsadily více než třetinu Donbasu v dosud nekončící válce.

Russia is advancing in the Donbas. Ukraine is fighting for its life. Europe & US need to intensify weapons flows to Ukraine & economic pressure on Russia. We know what Russian conquest of Ukrainian territory means. Our task is to prevent it. 1/2 https://t.co/fYELYeRM7x