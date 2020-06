Pochod k uctění Floydovy památky v Houstonu zorganizoval mužův přítel, rapper Trae Tha Truth. Akce se zúčastnil i houstonský starosta Sylvester Turner, šéf místní policie a několik Floydových příbuzných. Ve městě by se měl podle Reuters konat Floydův pohřeb, jehož náklady slíbil pokrýt bývalý boxerský šampion Floyd Mayweather.

George Floyd zemřel 25. května v Minneapolisu ve státě Minnesota, když jej zatýkal policista. Bělošský strážník mu klečel přes osm minut na krku a nepřestal, i když Floyd opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně, nyní je ve vazbě. Další tři policisté, kteří byli na místě, byli propuštěni, zatím ale nečelí žádnému obvinění. Floydova smrt vyvolala protesty po celých Spojených státech.

Na tiskové konferenci v Minneapolisu v úterý večer vystoupila žena, s níž má Floyd dceru. "Jsem tu kvůli svému dítěti a jsem tu kvůli Georgeovi, protože chci, aby se mu dostalo spravedlnosti. Chci pro něj spravedlnost, protože byl dobrý," uvedla Roxie Washingtonová, s níž přišla i Floydova dcera Gianna, které je nyní šest let.

Zákaz vycházení

V úterý večer se lidé na demonstracích sešli například v Chicagu, Miami, Los Angeles či nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. V hlavním městě přitom v 19:00 místního času (1:00 SELČ) začal platit zákaz vycházení. Demonstranti zůstali v ulicích metropole i po začátku omezení pohybu, atmosféra protestů však byla podle agentury AP výrazně klidnější a méně napjatá než v posledních dnech.

V New Yorku pochodovaly tisíce lidí v několika skupinách ve čtvrtích Manhattan a Brooklyn. Řada podniků po zkušenosti z předchozích nocí zabednila svoje výlohy, rabování se však tentokrát objevovalo jen ojediněle. Podle televize CNN policie zatkla zatím asi 200 lidí, většinu z nich za porušení zákazu vycházení.

Postup místních úřadů silně kritizoval na twitteru prezident Donald Trump, který v úterý vyzval státy k tvrdému postupu vůči demonstrantům a k povolání národní gardy, což starosta města New York Bill de Blasio odmítl. Prezident v sérii příspěvků vyzval de Blasia a guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, aby požádali o federální pomoc a vyslali do ulic vojenské posily, jelikož je podle něj město New York "totálně mimo kontrolu" kvůli působení radikální levice, kterou Trump bez dalšího upřesnění obviňuje z nepokojů.

Prezident pohrozil armádou

Prezident přitom v pondělí pohrozil, že do ulic některých měst vyšle armádu, pokud tamní vedení nepovolá příslušníky národní gardy. Těch nyní působí asi 20 tisíc v celkem 29 amerických městech. Nejmenovaný vysoký činitel Bílého domu však následně agentuře AP řekl, že Trump s povoláním armády nijak nespěchá a snažil se svým výrokem spíše přesvědčit guvernéry k důraznějšímu zákroku proti demonstrantům.

Americká armáda oznámila, že na základny v okolí hlavního města Washingtonu přesunula zhruba 1600 vojáků. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mluvčí Pentagonu Jonathan Rath Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu "zvýšené bdělosti", do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili.

Podle Hoffmana jsou mezi přesunutými příslušníky americké armády vojenští policisté a ženisté.