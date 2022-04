Dostat se z obleženého města je však pro obyvatele jen jednou z prvních výzev. Tou další je zanechat za sebou prožitá traumata a děsivé obrazy v mysli přeživších.

Opustit zničený Mariupol se minulý týden podařilo Jevgenovi a Natalii s jejich čtyřiadvacetiletým synem Alexandrem. Namísto úlevy po útěku z válkou zmítaného místa se však dostavilo kruté vystřízlivění. Mladíka museli hospitalizovat v polní nemocnici poblíž Lvova. Kvůli prožitému traumatu a psychickému vypětí byl totiž zcela katatonický.

„Neustále nás bombardovali. Letadla nás míjela každých deset minut a shazovala bomby na Mariupol. Lidé padali a umírali před našima očima. Pohřbívali jsme je v zahradách,“ nastínil náročné chvíle chlapcův otec Jevgen novinářům BBC.

Dlouhotrvající následky války na duševní zdraví obětí popisuje i psycholog a epidemiolog Manuel Carballo, který je současně šéfem Mezinárodního centra pro migraci v Ženevě. „Fyzická zranění ukrajinských uprchlíků jsou snadno vidět. Sledujeme rány, obvazy a sanitky. Ale aspekty duševního zdraví spojené s tím, že se stanete uprchlíkem, jsou méně viditelné a možná ještě hlubší,“ vysvětlil pro časopis Forbes.

Následky raketového útoku na ukrajinskou vesnici Gorenka.Zdroj: ČTK/AP/Vadim Ghirda

Kvůli válce na Ukrajině jsou už nyní rozděleny miliony rodin a další budou přibývat. Jedním ze základních aspektů duševního zdraví je podle Carballa pocit kontroly. „Válka a separace od blízkých lidem tento pocit bere, je to pro ně demoralizující. Nedostatek kontroly nám bere sílu a stáváme se zranitelnými vůči širokému spektru nebezpečí a hrozeb pro naše duševní a fyzické zdraví,“ vysvětlil. Tento aspekt pak podle něj ovlivňuje zejména starší nebo naopak velmi mladé lidi.

Potvrzuje to i zkušenost trojice mariupolských uprchlíků. Rodina nejdříve spolu se stovkami dalších našla úkryt v kině nedaleko centra města. Uvězněni ruskými útoky, přežívali lidé jen na zbytcích jídla od místních či ukrajinských vojáků. Aby se mohli napít, vařili sníh. „Když začaly zásoby docházet, všichni, kdo neměli malé děti, byli požádáni, aby odešli – aby ušetřili poslední jídlo a dali dětem šanci,“ popisuje jen těžko představitelnou situaci Natalia.

„Měli jsme auto, které sice bylo poškozeno, ale stále fungovalo. Proto jsme se rozhodli úkryt opustit. Jiné cesty nebylo. Mohli jsme buď zůstat a zemřít, nebo jít a možná taky zemřít. Bomby se ozývaly každých pár minut,“ popsala Natalia těžké rozhodování.

Stejnou zkušenost má i Victoria Melničenková, které se s rodinou podařilo z Mariupolu uprchnout tento týden. „Dostali jsme se ven jen zázrakem. V pět hodin odpoledne nám Rusové řekli, že můžeme odejít, v šest začínal zákaz vycházení. Nevzali jsme si sebou nic. Odjeli jsme autem na vlastní nebezpečí, všechny v autech za námi později postříleli. Nám se podařilo ujet," řekla žena stanici ABC News.

