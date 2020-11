Kde se v USA láme chleba? V zapomenuté Pensylvánii

Během léta řídil Dave Mitchko z městečka Old Forge v Pensylvánii ze své garáže velkou odznáčkovo-samolepkovou operaci. S pomocí své rodiny jich po okolí rozdal kolem 26 tisíc. Kdyby to Donald Trump věděl, měl by jistě radost. Bývalý dělník a dnes penzista Dave přitom je přesně ten druh voliče, který by měl volit levicového Joe Bidena. A navíc vždy byl voličem Demokratů.

Donald Trump a Joe Biden | Foto: ČTK / ČTK