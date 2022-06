Když zasahující policisté dorazili k restauraci, chtěl se před nimi Tuckson blýsknout a ještě před samotnou výpovědí jim ukázal falešný policejní odznak. Tou dobou byl podle federálních žalobců sedmatřicetiletý muž vybaven také policejní vestou, pistolí Glock, taserem a dokonce měl policejního psa.

A právě čtyřnohý parťák podvodníka prozradil. Skuteční policisté začali totiž Tucksona podezřívat v momentě, kdy si všimli, že v podniku nechal svého psa, což by psovod strážců zákona nikdy neudělal.

Podle federálních obžalovacích dokumentů, ze kterých čerpal deník Daily Mail, se pak falešný policista snažil muže zákona oklamat dalším podvodem. Do svého bizarního příběhu totiž zahrnul i přítelkyni, v dokumentech jmenovanou jako Nijeu Richovou, která se měla vydávat za jeho nadřízenou a měla tak dokázat, že je falešný policista skutečný. Na „místo činu“ se vzápětí dostavila v policejní uniformě, se zbraní, pouty, vysílačkou i teleskopickým obuškem. Podle dokumentů zatýkajícím policistům řekla: „Vy jste zatkli amerického maršála?“.

Tuckson i Richová byli 19. května obviněni a 20. května zatčeni v Marylandu, zatímco údajný policejní pes byl předán do péče oddělení pro ochranu zvířat okresu Prince George. Den po zatčení Tucksona se však Richová údajně objevila v centru pro zvířata a tvrdila, že je maršál USA, a nechala si psa vydat, píše server Unilad.

A federal grand jury has returned an indictment charging Antione William Tuckson, age 37, of Waldorf, Maryland, for federal charges of false impersonation of an officer and employee of the United States and for being a felon in possession of a firearm. pic.twitter.com/MdSddqvJJA