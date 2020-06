Jedním z prvních, kteří na Trumpova slova zareagovali, byl prezidentův pravděpodobný protikandidát v listopadových volbách Joe Biden, podle nějž prezident používá americkou armádu proti Američanům.

K němu se zanedlouho připojili někteří demokratičtí členové Kongresu a guvernéři, které Trump v pondělí rovněž nařkl z toho, že proti demonstrantům postupují příliš slabě. "Říkat, že povolá armádu, je zkrátka směšné. Jsou to jen jeho výhrůžky a zastrašování (místních) komunit," řekla členka Sněmovny reprezentantů za Kalifornii Karen Bassová. Demokratický guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzkier pak prohlásil, že Trump nemůže do jeho státu armádu vyslat bez souhlasu místních činitelů. Jeho proslov také označil za "štvavý".

"Prezident opakovaně prokázal, že je neschopný vládnout a neprojevil zatím nic kromě falešného siláctví po celou dobu chaosu, který doprovází jeho prezidentství," uvedl ve vyjádření guvernér státu Washington Jay Inslee. "Násilnosti nezmírníte tím, že vyšlete do ulic vojáky," prohlásila guvernérka státu Oregon Kate Brownová. "Trump chce po guvernérech, aby povolali Národní gardu, ukázali tak sílu a zastrašili veřejnost. Chci, aby bylo jasné, že veřejnost může bez obav pozvednout svůj hlas při tomto značně potřebném volání po reformách," dodala demokratická politička.

Vyhrocená situace v USA:

Zdroj: Youtube

Významné komentáře

Trump, který se v proslovu v Růžové zahradě Bílého domu nazval "prezidentem zákona a pořádku", si však vysloužil pochvalu od svých spolustraníků ze Senátu. "Řekl bych, že prezidentovy komentáře z Růžové zahrady byly důležité. Byly významné. Byly procítěné. Myslím, že nás vedou správným směrem," prohlásil senátor Tim Scott v televizi Fox News.

Prezidentův závazek tvrdšího přístupu k demonstrantům rezonoval i mezi komentátory amerických médií. Konzervativní moderátor Tucker Carlson z Trumpovi nakloněné stanice Fox News se poněkud vzácně do prezidenta opřel. Vadilo mu přitom, že Trump dosud nepostupoval dostatečně tvrdě. "Můžete opakovaně říkat trapné věci v televizi," řekl moderátor v monologu adresovaném přímo prezidentovi. "Všechno vám bude odpuštěno, pokud ochráníte svůj lid. Pokud jej ale neochráníte (…), pak je konec. Lidé vám neodpustí slabost," dodal Carlson.

Moderátor televize CNN Anderson Cooper, jenž je k nejmocnějšímu muži světa spíše kritický, zase Trumpa označil za "rádoby válečného prezidenta". "Prezident si zřejmě myslí, že dominovat pokojným protestům, dominovat černochům, je zákon a pořádek," poznamenal Cooper.

Silnou kritiku si prezident vysloužil rovněž od biskupky Mariann Buddeové, do jejíž diecéze spadá kostel naproti Bílému domu, který byl o víkendu lehce poničen při protestech a před nímž se nechal Trump krátce fotografovat s biblí v ruce. "Ráda bych se vyjádřila jasně: prezident právě použil bibli, nejsvětější text židokřesťanské tradice, a bez povolení jeden z kostelů v mé diecézi jako jeviště pro sdělení zprávy, jež je v přímém rozporu s Ježíšovým učením," řekl biskupka. "Distancujeme se od buřičského jazyka tohoto prezidenta. Jsme následovníky někoho, kdo žil pokojný život obětavé lásky," dodala. "Nemůžu uvěřit, co moje oči zrovna spatřily," poznamenala k Trumpově vystoupení.

Protesty v sedmi desítkách měst

Sedmý den pokračovaly v USA protesty kvůli smrti černocha George Floyda při policejním zásahu v Minneapolisu. Připojilo se k nim více než 75 měst měst, i když ve čtyř desítkách z nich platí zákaz nočního vycházení. New Yorkem pochodovaly tisíce lidí a z videí je patrné rabování například na Manhattanu.

Reportér stanice CNN Shimon Prokupecz uvedl, že většina protestních pochodů městem byla poklidná, ale večer začalo přibývat rabování a ničení. Podle něj jde zřejmě o organizované akce. "Jdou do obchodů, rozbijí výlohy, používají kladiva. Pak utečou a přijdou jiní a znovu se vrací," řekl. Přitom mnoho z těchto vypleněných obchodů bylo kvůli koronaviru dlouho zavřeno a toto ničení bude pro majitele novou ranou a nezbytné opravy finanční zátěží. V pondělí v New Yorku zákaz vycházení začal platit ve 23:00 místního času (dnes 5:00 SELČ), dnes večer má začít o tři hodiny dříve.

Násilnosti se odehrály i v Bronxu, kde dnes ráno najelo auto do policisty stojícího na silnici. Policista byl těžce zraněn, ale jeho stav je stabilizovaný. Hlášeny jsou i další útoky na policisty - v St. Louis původně poklidný protest přerostl v násilí a lidé začali rozbíjet okna a rabovat obchody. V centru města zapálili ohně a tamní policie oznámila, že čtyři její členové byli postřeleni a museli být hospitalizováni. Život nikoho z nich není v ohrožení.

Další postřelený z řad policistů je hlášen z Las Vegas, kde se střílelo v centru města. V Las Vegas bylo za tři noci protestů zatčeno 338 lidí. Auto zachytilo policisty také v Buffalu při konfrontaci u tamní policejní stanice.

Na předměstí Chicaga policie zatkla 60 lidí a bez dalších podrobností oznámila smrt dvou osob. Zatím se ví, že místní policie povolala na pomoc illinoiskou státní policii, když se lidé vloupali do obchodu s alkoholem a do dalších podniků a začali rabovat.

V Louisvillu v Kentucky přišel o práci velitel tamní policie, když jeho lidé při střelbě do davu v neděli zabili majitele jednoho obchodu. Starosta Greg Fischer řekl, že nasazení policisté porušili předpisy, když neměli zapnuté kamery, které mají na těle. "Takové selhání institucí se nebude tolerovat," řekl.

Výtržnosti jsou hlášeny také ze západoamerického Seattlu - lidé tam na policisty házeli kameny i zápalné lahve. Svědci na sociálních sítích uvedli, že je všude slzný plyn..

V kalifornském Oaklandu policie zatýkala demonstranty po zahájení zákazu vycházení, i když jejich protest byl klidný. Podobně policie postupovala v Los Angeles, kde se rovněž zatýkalo za porušení zákazu vycházení.

Nad metropolí Washingtonem po začátku zákazu vycházení přelétával vojenský vrtulník. Zákaz začal platit v pondělí v 19:00 (dnes 1:00 SELČ), ale lidé zůstali v ulicích. Podle CNN vrtulník létal velmi nízko a poryvy vzduchu, které vytvářel, rozviřovaly odpadky. Jak stanice připomenula, armáda takovou taktiku používá v bojových zónách, když chce někoho vytlačit z dané oblasti. Demonstranti ve Washingtonu zvedali pěsti do vzduchu.

Neúmyslný čin

Úřady v Minnesotě dospěly k závěru, že Bogdan Vechirko, který v neděli najel cisternou do demonstrantů, to zřejmě neudělal úmyslně. Do skupiny protestujících najel v Minneapolisu, ale nikdo se nezranil. Řidiče stále vyslýchá policie, podle jejího vyšetřovatele se zdá, že při pohledu na dav řidič zpanikařil.

Na místo v Minneapolisu, kde Floyd umíral, lidé přinášejí květiny a kondolenční vzkazy. Situace se tam poněkud zklidnila, což se mimo jiné přičítá i Floydovu bratru Terrenceovi. V pondělí s tlampačem v rukou oslovil přítomné a vyzval je ke klidu. "Chápu, že jste všichni rozrušení. Nejsem tady, abych to zhoršoval a dělal zmatek mezi svými lidmi. Co to všichni děláte? Bratra to zpět nepřivede," řekl. Dodal, že jeho rodina jsou klidní bohabojní lidé a že George by si nepřál, aby se demonstranti dopouštěli násilí a aby ničili. "(Protestujte) v klidu, prosím," apeloval na demonstranty Terrence Floyd.