Americké ministerstvo obrany odhaduje, že Rusové od začátku invaze vypálili nejméně 600 raket a na Ukrajinu poslali téměř všechny své bojové prostředky - až 95 procent své současné síly. „Bojuje se v Chersonu a Mykolajivu, ruské jednotky se stále snaží obklíčit Kyjev, Charkov, Černigov a Mariupol,“ cituje nejmenovaného představitele úřadu americká CNN.

Rusové podle ukrajinců přitvrzují v bombardování a raketových útocích. Poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovič uvedl, že pod těžkou dělostřeleckou palbou jsou především hlavní město Kyjev, Černigov na severu země, Mykolajiv na jihu a také Charkov.

Město Makariv v Kyjevské oblasti se podle polského deníku Gazeta Wyborcza stalo terčem ruských náletů. Jedna z raket zasáhla místní pekárnu a zabila třináct lidí, uvedly ukrajinské úřady. Informaci potvrdila ukrajinská ministryně zahraničí Emine Džaparova.

Russian occupants shelled the State Enterprise "Makariv Bakery" in the Kyiv region.

It is known that 13 people killed. There were more people on the ground.

There is no limit to the immorality of the Russian occupants.#StopRussianAgression#StandWithUkraine pic.twitter.com/24vOG2vVNJ — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 7, 2022

Agentura Unian v pondělí večer napsala, že ukrajinští vojáci v okolí Kyjeva sestřelili dva ruské letouny. Informoval o tom šéf ukrajinského generálního štábu a také místní ministerstvo obrany. Ukrajinci tvrdí, že od počátku invaze sestřelili 46 letadel a 68 vrtulníků.

Informaci později upřesnil vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj. „Dnes večer poblíž města ukrajinská armáda sestřelila dvě ruské stíhačky. K prvnímu sestřelení došlo ve 20:30 místního času, ke druhému ve 21:10," sdělil.

Podle nočního vyjádření rozvědky ukrajinského ministerstva obrany byl v bojích u Charkova zabit ruský generálmajor Vitalij Gerasimov, náčelník genenerálního štábu a první zástupce velitele 41. armády Centrálního vojenského okruhu. Gerasimov se zúčastnil druhé čečenské války, války v Sýrii a dostal také medaili „za návrat Krymu“.

Boje napříč Ukrajinou

V Charkově byla při bombardování poškozena televizní věž. Ve druhém největším městě Ukrajiny tak došlo k výpadku televizního i rádiového vysílání. „Byla zničena část budovy s technickým vybavením, rozsah poškození věže samotné zatím zjišťujeme,“ uvedly v prohlášení místní úřady. Město je prakticky neustále pod dělostřeleckou palbou.

Terčem ostřelování bylo v noci také město Mykolajiv na jihu Ukrajiny. Zasaženy byly znovu také civilní obytné budovy. Zkázu po ostřelování ukazují fotografie i videa na sociálních sítích.

Podle guvernére Mykolajivské oblasti Vitaliyho Kima jedna ze střel zasáhla budovu, ve které spali ukrajinští vojáci. Osm z nich bylo zabito a dalších devatenáct zraněno.

Ukrajinské jednotky v noci oznámily, že se jim podařilo znovu dobýt město Čuhujiv na severovýchodě země, které bylo v držení ruských vojáků. Podle ukrajinského generálního štábu zaznamenali Rusové při bojích značné ztráty, zabiti byli údajně i dva vysoce postavení ruští velitelé.

Město Irpiň na západním okraji Kyjeva je již více než tři dny odříznuto od elektrické energie, lidé podle ukrajinské armády nemají světlo, teplo, vodu ani jídlo. „Okupanti nedovolují obyvatelům vycházet z domovů,“ uvádí velitelství v aktuální zprávě o situaci v zemi.

Ruská armáda se na Ukrajině zatím ukazuje slabší, než vypadala

Bombardováno bylo v noci také město Vinnycja jihozápadně od Kyjeva. V troskách budovy zdejšího malého letiště hledají záchranáři těla. K deváté hodině ráno vytáhli ze sutin 15 lidí, devět z nich podle polského deníku Gazeta Wyborcza zemřelo.

V Hostomelu nedaleko Kyjeva zabili podle deníku The Kyiv Independent ruští vojáci starostu Jurije Prylypka. V televizi TVN 24 to potvrdil i ukrajinský exprezident Petro Porošenko. Společně s dalšími dvěma lidmi byl Prylypko zabit, když obyvatelům Hostomelu rozvážel jídlo a léky.

#Poroshenko just seconds ago in a live interview for @tvn24:

"Unfortunately today the Russian occupants have killed a mayor of #Hostomel, about an hour ago. This cannot demoralize us, Russians will pay for every soldier they kill and every civilian"#Ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/jcnTT3lkeb — JareelSkaj (@JareelSkaj) March 3, 2022

V okolí Kyjeva probíhají těžké boje. „S extrémní agresivitou nepřátelé ničí Buchu, Hostomel, Vorzel a Irpiň. Záměrně zabíjejí civilisty,“ řekl starosta Kyjeva Vitalij Kličko. „Děláme všechno, abychom zajistili obyvatele města, vytváříme zásoby jídla, léků i základního zboží. Poskytujeme pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují,“ doplnil.

V pondělí před polednem vstoupily ruské jednotky do prostoru letiště ve městě Mykolajiv na jihu země. Ukrajinské jednotky kladou útočníkům tuhý odpor. „Obránci přešli do útoku a chtějí nepřítele vyhnat z letiště,“ uvedl podle deníku Gazeta Wyborcza guvernér Mykolajivské oblasti Vitalij Kim.

V pondělí odpoledne pak Kyiv Independent s odvoláním na starostu Mykolajivské oblasti informoval, že ukrajinským silám se podařilo získat zpět kontrolu nad místním letištěm.

Láska a válka. Ukrajinský pár měl svatbu v epicentru bojů, video obletělo svět

Podle ukrajinských úřadů se ruské jednotky připravují na obklíčení města Dněpropetrovsk, které leží ve střední části země severně od Záporoží. „Velitelství ruských okupačních vojsk přesunulo svou pozornost k jihu, snaží se Ukrajině odříznout přístup k Černému a Azovskému moři, čímž chtějí zemi ekonomicky zasáhnout. Nevzdává se ale naděje na dobytí Kyjeva a soustředí síly k obklíčení Dněpropetrovsku,“ uvedl Oleksij Danilov z ukrajinské bezpečnostní rady.

Silný výbuch otřásl v pondělí ráno také městem Luhansk na území ovládaném proruskými separatisty. Místní úřady obvinily z útoku ukrajinskou armádu. Na sociálních sítích se objevily snímky hořící budovy, pravděpodobně zásobníku ropy.

V Melitopolu na jihovýchodě Ukrajiny ruské jednotky převzaly televizní věž a rozhlasové stožáry, informoval starosta města Ivan Fedorov. Už dříve v pondělí úřady Záporožské oblasti oznámily, že šest měst v regionu, včetně Melitopolu, bylo obsazeno ruskými jednotkami.

V odstavené ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl je podle BBC už více než dvanáct dní uvězněno přes sto zaměstnanců. Odejít nemohou od prvního dne ruské invaze, kdy nad zařízením převzaly kontrolu ruské jednotky.

Úspěchy i zkáza

Ukrajinským vojákům se v noci na pondělí nedaleko města Mykolajiv podařilo zneškodnit baterii dělostřelectva. Ve videu, které zveřejnil oblastní guvernér Vitalij Kim, je vidět poničená a opuštěná vozidla. „Prostě je tu nechali,“ říká hlas. Další záznam zachytil ukrajinského vojáka popisujícího situaci: „Jedna skupina se stahovala od Mykolajiva a tady vidíte, co z našich ‚bratrů‘, kteří nás přišli ‚osvobodit‘, zbylo,“ říká.

Na dalším videu je vidět úspěch speciálních jednotek ukrajinské policie, kterým se zhruba 50 kilometrů severovýchodně od Kyjeva podařilo zneškodnit dva ruské tanky. Jednotka přepadla ruské obrněnce a pomocí raketometů je zneškodnila. „Moje máma mě umačká k smrti. Skvělá práce chlapi, sláva Ukrajině!“ říká na videu člen jednotky.

Televize Nexta s odkazem na ukrajinská média informovala, že ukrajinské ozbrojené síly u města Pryluky v černigovské oblasti zcela zničily velký ruský konvoj nákladních aut s pohonnými hmotami.

#Ukrainian media reported that a large convoy of fuel trucks of the #Russian army was completely destroyed by the Ukrainian Armed Forces near #Priluki, #Chernigov Region. pic.twitter.com/B3vdXf2scD — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Nad úspěchy ukrajinské armády ale převažují hrozivá videa zachycující zkázu a smrt. Kamera zaznamenala i tragický konec jedné ukrajinské rodiny. Ta zahynula při ruském útoku na Irpiň. Záběry zveřejněné agenturou AP ukazují výbuch, trosky budovy, které dopadají na ulici, a skupinu civilistů ležících na zemi, kterým se snaží pomoci ukrajinští vojáci. „Rodina zahynula. Přímo před mýma očima, dvě malé děti a dva dospělí,“ popsal starosta města Oleksandr Markušin.

Humanitární koridory

Rusové přislíbili otevřít v pondělí v 8:00 SEČ humanitární koridory, které umožní obyvatelům Kyjeva, Charkova, Mariupolu a Sum opustit město. Předchozí pokusy o evakuaci měst přitom skončily tragicky, ruští vojáci klid zbraní opakovaně porušili.

Ruská státní média dnes uvedla, že koridory budou vytvořeny na osobní žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Agentura RIA Novosti uvádí, že koridor z Kyjeva povede do Běloruska, civilisté z Charkova mohou odejít do Ruska a koridory z Mariupolu a Sum povedou jak do jiných měst na Ukrajině, tak do Ruska. Ti, kteří chtějí opustit Kyjev, mohou podle agentury využít také leteckého transportu do Ruska.

Rusko najímá do války na Ukrajině syrské žoldnéře, píše americký deník

To však Ukrajina kritizuje. Podle mluvčího prezidenta Zelenského jsou koridory vedoucí pouze do Ruska a Běloruska „naprosto nemorální“. Moskva se podle něj snaží „zneužít utrpení lidí k manipulaci s médii“. „Jsou to občané Ukrajiny a měli by mít možnost evakuace na území Ukrajiny. Je to jeden z důvodů, kvůli kterému koridory selhaly,“ uvedl mluvčí.

V Mariupolu v reálu zůstávají v pasti desítky tisíc civilistů. Nemají přístup k elektřině, zásoby vody a jídla se tenčí. Rodina, jíž se už dříve z města podařilo uniknout, popsala agentuře AFP, že viděla všude mrtvá těla.

Ukrajinská armáda hlásí, že v dnešních bitvách o Mariupol vojáci země zničili 'celou rotu nepřátelských tanků, šest bojových obrněných vozidel a zabili asi 40 útočníků'.

Posily pro obránce

Od začátku války prchlo z Ukrajiny více než milion lidí, do země se naopak vrátilo přes 60 tisíc převážně mužů ochotných svou zemi bránit. Na pomoc přijíždějí i dobrovolníci z jiných zemí. Televize Nexta zveřejnila záznam, na kterém jsou vidět občané Velké Británie.

„Jsem z Anglie a jsme tu stručně řečeno proto, abychom zastavili invazi na Ukrajinu. Doufejme, že zvítězíme. Většina z nás jsou bývalí vojáci, takže jsme výborně vycvičení. Naší motivací jsou válečné zločiny, ke kterým by nemělo docházet. Bombardování civilních cílů, popravy civilistů, znásilňování žen. To by se nemělo dít a je potřeba to zastavit,“ říká ve videu dobrovolník jménem Jack.

Rada vyzývá k ukončení války

Ruská rada pro lidská práva, která je jedním z poradních orgánů ruského prezidenta Vladimira Putina, vyzvala k okamžitému ukončení války na Ukrajině. Na facebooku to uvedla bývalá členka rady Katerina Šulmanová. „Jak se dalo očekávat, situace, kdy ruská armáda vyvolala válku v sousední zemi, má vážné následky, včetně těch týkajících se lidských práv. Nejméně stovky lidí, občanů Ruska a Ukrajiny, již zahynuly,“ uvedla.

Rada také zdůraznila, že svoboda projevu a další základní lidská práva by nadále neměly být žádným způsobem omezovány. Znovu by podle ní měl být přezkoumán i zákon, který postihuje „fake news“ v souvislosti s ruskou armádou. Prohlášení podepsalo 13 členů rady, mezi nimi jsou Alexander Smolov, Igor Kaljapin, Nikolaj Svanidze či Alexander Sokurov.

Válečné ztráty

Ukrajinská strana v pondělí opět zveřejnila aktualizovaný přehled ztrát na straně Ruska. Podle jejích informací zemřelo v bojích 11 tisíc ruských vojáků a zničeno bylo 46 letadel, 68 vrtulníků, 290 tanků a téměř tisícovka obrněných vozidel. O ztrátách na vlastní straně ukrajinská armáda nehovoří.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 7, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/8rfBcPS6gJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

Od začátku ruské agrese na Ukrajině podle dnes zveřejněných čísel OSN zahynulo nejméně 406 civilistů, včetně 27 dětí. Reálná čísla však budou podle organizace mnohem vyšší. Podle ukrajinské komisařky pro lidská práva Ludmily Denisové zahynulo od počátku války 38 dětí, dalších 71 bylo zraněno. Většina z nich se stala obětí ruského ostřelování.

Je nutné zdůraznit, že informace o obětech, zejména těch civilních, se mezi jednotlivými zdroji výrazně liší a nelze říci, které jsou nejblíže skutečnosti.