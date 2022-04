Magií proti válce. Ukrajinské čarodějnice plánují rituál na svržení Putina

Někteří novináři a technici, zejména ti s mladými rodinami, prchali před ostřelováním, takže televizní kanály neměly dostatek personálu. Riziko zasažení studia bombou bylo také vysoké, a tak se mediální rivalové rozhodli spojit své síly, aby zaručili, že zprávy budou neustále vysílány. Výsledkem bylo, že Padalková, moderátorka v době míru jedné z největších ukrajinských stanic 1+1, a dalších jedenáct moderátorů, objevujících se střídavě během 24 hodin, mají své stálé diváky a posluchače.

„Je to podobné, jako by se spojily BBC, ITV, Channel 4 a Channel 5. Technicky vzato nejsme spojeni. Každý jsme na jiném místě, ale všechny kanály teď mají svůj vlastní slot šest hodin denně. Někdy jsme ráno, někdy v noci,“ přiblížila fungování televizních stanic.

Symbol normálního života

Pro diváky jsou podle Padalkové vysílací týmy, jistým způsobem, symbolem normálnosti nebo spojením s jejich předchozím životem, kdy byli moderátoři součástí jejich denní rutiny.

Pokud nejsou v přímém přenosu, moderátoři a jejich zpravodajské týmy čekají v záloze, připraveni vysílat ze záložního studia na tajném místě, kde sídlí i Padalková, pro případ, že by se rozezněla siréna nebo by na hlavní štáb v Kyjevě či jinde dopadla bomba.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden podepsal dekret, který toto opatření učinil povinným. Odůvodnil ho potřebou zabránit ruským dezinformacím. K nelibosti některých mediálních magnátů, kteří možná chtěli chránit své vlastní politické zájmy, dekret rovněž nařídil, aby i menší kanály používaly obsah tvořený spojenými médii místo svých běžných zpravodajských bloků.

Někteří naznačili, že iniciativa News United potlačuje svobodu slova. Padalková, která byla se svým spolumoderátorem, dvaatřicetiletým Jegorem Gordejevem, první a jedinou moderátorkou zpráv ve vysílání v období bezprostředně po zahájení Putinovy války, s tímto tvrzením nesouhlasí.

Praktické rady i psychologie

„Nikdo nám neposílá žádné pokyny,” vysvětlila. „Myslím, že jediné instrukce, které jsme dostali na samém začátku, byly, abychom více napomáhali divákům procházejícím těžkým obdobím,“ dodala moderátorka. Podmínkou ze strany Zelenského vlády bylo, aby si uvědomovali nebezpečí fám a dezinformací.

Zpravodajské stanice se snaží fungovat v běžném provozu, a tak si zvou různé hosty, jež mají pomoci lidem překonat těžké chvíle. „Máme hosty, kteří mohou poskytnout praktické rady, nebo dobrovolníky schopné hovořit o evakuaci, či lidi zabývající se nebezpečím chemických zbraní a radící lidem, zda si mají koupit něco na ochranu před případným útokem,“ sdělila.

Ve studiu se minimálně jednou týdně objevuje psycholog, který divákům radí, aby se necítili provinile kvůli opuštění svého domovského města nebo aby nepociťovali nenávist vůči lidem, jež odešli. Taky jim radí, aby nesledovali zprávy 24 hodin denně. Podle něj je v pořádku si občas odpočinout a nemyslet na válku, protože někteří lidé, pokud nejsou smutní nebo nepláčou, se pak cítí provinile kvůli momentálnímu utrpení jiných, přiblížila vysílací obsah Padalková.

Vysílání se dotklo i volnějších témat, mezi něž patřily způsoby relaxace včetně sexu, měnící se povaha stand-up komedií během války a šíření nových písní, které ruským vojskům vysílají jasný signál opovržení. V televizi se objevil i slavný ukrajinský básník Serhij Žadan, který předčítal své básně lidem ukrývajícím se v bunkru.

Padalková si myslí, že role moderátora je důležitá. Diváky podle ní uklidňuje, když vidí skutečného člověka, kterého znají už léta, jak o aktuální situaci mluví, jak na ni reaguje a jak se sám chová. „Zvlášť když jsem ranní moderátorkou, lidé mi píší, že si mě pamatují z ranní rutiny - vstávání, káva, televize, odvedení dětí do školy,“ sdělila.

Manžel bojuje u Kyjeva, děti jsou s prarodiči

Ukrajinští novináři a moderátoři také dostali rady od psychologů, jak se se svou aktuální úlohou mají vyrovnat. Kvůli nedostatku personálu byli do moderátorských rolí povolání žurnalisté, kteří obvykle pořady nevedou. „Někteří špičkoví moderátoři utekli, protože jsou to ženy a musely se postarat o děti, to naprosto chápu,“ řekla. „Většinou, alespoň na Ukrajině, máme více moderátorek než moderátorů, musely se tak rozhodnout, zda zůstanou nebo odejdou s dětmi do bezpečí. Zvláště pokud se jednalo o svobodné matky,“ vysvětlila obtížnou situaci kolegyň.

Padalková měla podobné dilema. Její manžel, 45letý Jegor Sobolev, bývalý ukrajinský poslanec, vstoupil do armády hned první den války. Po uzavření škol musela pracovat a starat se sama o své tři děti, patnáctiletého Mychajla, třináctiletou Marii a jedenáctiletou Katju.

„Manželovi jsem řekla, že moje práce není méně důležitá než jeho touha jít do armády. Hodně jsme se hádali,“ popsala složitou situaci. Nyní její manžel bojuje na severním okraji Kyjeva. Děti jsou v hotelu s prarodiči na západě země. Navštěvuje je jednou týdně. Mnoho jiných novinářek ale má děti stále u sebe, a tím je pro ně práce mnohem náročnější.

Padalková ale svou práci miluje. „Lidé nám píší, jak jsou rádi, že nás vidí, a se cítí sjednocení, protože jsme neodešli z Ukrajiny,“ dodala.