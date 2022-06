„Viděli jsme malou holčičku, byla celá od krve. Její rodiče strašně moc křičeli, byla to velice ošklivá scéna,“ řekl listu The Washington Post šestadvacetiletý Derek Sotelo, který provozuje nedalekou autoopravnu. „Uvalde je pěkné klidné město. Semknutá komunita s 25 tisíci obyvateli, všichni okamžitě šli pomoct. To, co se stalo, naší komunitě ublížilo. Byly to malé děti, za nic nemohly, nikomu neublížily,“ dodal svědek.

Další lidé zase popsali, že viděli přímo útočníka, osmnáctiletého Salvadora Ramose. Svůj šedý nákladní vůz Ford F150 podle nich zaparkoval velmi „neohrabaně“ poblíž školy.

Postřelil babičku, zabil devatenáct dětí. Střelec z Texasu se mstil za šikanu

Kolemjdoucí, kteří si podle stylu jeho parkování mysleli, že má potíže s autem, mu přispěchali na pomoc. Jenže pak po nich začal střílet. „Lidé se domnívali, že má nějaké potíže, a tak neváhali a šli mu pomoct. Jenže on vystoupil z auta a začal po nich hlava nehlava střílet,“ řekl americko-španělské televizní stanici Telemundo další z přihlížejících.

Když celou situaci uviděli pracovníci nedalekého pohřebního ústavu, začali prý křičet, že se střílí. Střelec se pak podle náhodných svědků zabarikádoval ve třídě. Tamica Martinezová řekla deníku Post, že její desetiletý syn, žák čtvrté třídy, unikl ze školy tak, že vylezl oknem. Sám chlapec prý viděl dvě postřelené osoby.

Další žena na twitteru napsala, že je obyvatelkou městečka Uvalde a její neteř při střelbě utrpěla zranění, naštěstí nebyla smrtelná.

Update: my nephew was injured. Shot in the face. Not life threatening. My littles cousin was shot in the arm. Neither are going to die. 14 children dead, 1 teacher dead. — JanineATurner (@JanineATurner1) May 24, 2022

Elsa G. Ruizová, která je podle svého facebookového profilu také obyvatelkou Uvalde, zase na sociální síti napsala, že jí její dcery poslaly video se střelcem, tento klip však nebyl oficiálně ověřen úřady.

This is a short clip of the suspected shooter! Robb Elementary School in Uvalde

14 students, one teacher killed in Texas elementary school shooting | Watch the full video ?https://t.co/7uQnj2Fkht pic.twitter.com/hpy2UXffg9 — Sandra Kulewsky (@MetiGashi9) May 24, 2022

Strach o vnučku

Šedesátiletá Guadalupe Camacho Alvarezová se v úterý večer vydala do kostela a děkovala Bohu, že mezi mrtvými není i její vnučka. Doslova pár hodin předtím totiž nevěděla, kde teprve devítiletá dívka je.

Ve chvíli, kdy od kamarádky dostala textovou zprávu, že se na základní škole Robb děje něco strašného, trnula strachy.

Několik minut po začátku střelby se proto vyděšená babička vydala do místního občanského centra a hledala odpovědi. Prý tam vládl totální zmatek, ani ti, kteří na sobě měli uniformy strážců zákona, neměli žádné informace. Matky vzlykaly.

NEW: Families in Uvalde are having to get their DNA swabbed because the bodies of the dead children are so unrecognizable because of the military-style weaponry used by the shooter, per @AnayeliNews. — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) May 25, 2022

Šedesátiletá Guadalupe poslala své vnučce textovou zprávu: „Neboj se, zlato. Mám tě ráda. Jen se drž stranou.“ Dívka neodpověděla. Teprve ve 14:45 se začaly objevovat první informace.

Později přijel k občanskému centru autobus s dětmi, rodiče se kolem něj okamžitě shlukli. Několik dětí vystoupilo, ale vnučka Guadalupe mezi nimi nebyla. Když děti vystupovaly z autobusu, držely se za ruce. Plakaly a dožadovaly se svých matek. Po chvíli přijel další autobus, ale po devítileté dívce stále ani stopy. Šedesátiletá babička začala panikařit. Její syn, otec dívky, byl mimo město. Stále jí volal, ale ona jeho volání ignorovala. „Nevěděla jsem, co mu mám říct,“ řekla Postu.

Tragédie v Texasu. Střelec na základní škole zabil nejméně 19 dětí

Pak zastavila dodávka americké celní a pohraniční ochrany a z vozidla vystoupila její vnučka. Guadalupe Camacho Alvarezová ukázala úřadům svůj průkaz totožnosti, aby si dívku mohla odvést. „Popadla jsem ji a pořádně ji objala,“ uvedla.

Přestože její nejbližší příbuzní jsou v bezpečí, ostatní členové širší rodiny takové štěstí neměli. Mezi zabitými byla i vnučka jejího bratrance.

Její vnučka zatím nechce mluvit o tom, co se ve škole stalo. „Myslím si, že jí budeme muset zajistit nějakou odbornou pomoc,“ zdůraznila.

Traumatizované děti

Šestadvacetiletá Erika Escamillaová řekla, že čekání na zprávy o její neteři a dvou synovcích, kteří navštěvují základní školu, bylo jako mučení. Během několika hodin po střelbě se však se všemi naštěstí mohla znovu setkat. Její desetiletá neteř jí prý řekla, že ke střelbě došlo ve vedlejší třídě.

Útok v americkém Buffalu: Střelec se připravoval několik měsíců, tvrdí média

Dívka a její spolužáci prý zrovna přicházeli do třídy z přestávky, když uslyšeli nadávky, křik a pak výstřely. Učitelka děti okamžitě zatlačila do třídy, řekla jim, aby si lehly, vypnula klimatizací a světla a začala zatemňovat okna papírem. Když je poté evakuovali, desetiletá dívka se podívala do třídy, kde útočník střílel a uviděla děsivou scénu.

„Je z toho traumatizovaná. Řekla, že se cítila, jako by dostala infarkt. Všude viděla krev,“ uzavřela její teta.