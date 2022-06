Informace v médiích nasvědčují tomu, že útok začal okolo 11:30 místního času (18:30 SELČ), když Ramos u školy naboural své vozidlo a vyrazil dovnitř s jednou ze svých pušek a více než 300 náboji ve vojenské vestě. U školy se setkal se zaměstnancem odpovídajícím za bezpečnost areálu a právě v tomto bodě začínají nejasnosti.

Úřady nejdříve tvrdily, že bezpečnostní pracovník na útočníka střílel, pak se ale oficiální verze změnila. Na místě byli také dva příslušníci policie, ani ti ale Ramosovi nezabránili ve vstupu do budovy školy. Útočník na ně začal střílet a oba utrpěli zranění.

„Podstatné je, že strážci zákona tam byli," citovala AP McCrawa. „Okamžitě zasáhli. Izolovali (Ramose) ve třídě," dodal šéf texaské veřejné bezpečnosti.

Ovšem třída, v níž útočník zůstal uzavřený, byla podle všeho plná dětí. Mluvčí ministerstva pro veřejnou bezpečnost Chris Olivarez řekl televizi CNN, že Ramos "se zabarikádoval zamčením dveří a prostě začal střílet děti a učitele, kteří byli uvnitř té třídy". Texaský guvernér Greg Abbott mluvil o dvou vzájemně propojených třídách.

Jak dlouho byl střelec uvnitř a kolik tam bylo žáků, není jasné. Ovšem podle mluvčího Olivareze všechny oběti zahynuly v jedné třídě. Kromě toho střelec více než desítku lidí zranil.

Podle AP masakr trval déle než 40 minut. U školy se mezitím shromažďovali policisté a také zástupci veřejnosti včetně rodičů obětí. Juan Carranza, který scénu sledoval od svého domu naproti škole, vypověděl, že některé ženy na policisty křičely "Běžte tam! Běžte tam!", ovšem strážci zákona zůstávali venku. Novináři na sociálních sítích sdíleli video, které údajně tyto vypjaté okamžiky dokumentovalo.

