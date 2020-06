"Konkrétní autobusové a vlakové spoje budou přidávány postupně. Jsem rád, že situace konečně umožňuje všechny varianty dopravy, a jsem přesvědčen, že v nejbližších dnech bude spolu s otevřením hranic povolena i doprava do ostatních zemí," uvedl Doležal.

Jde o další opatření, které má přispět k návratu k životu v době před vypuknutím pandemie choroby covid-19. Již ode dneška mohou obyvatelé Česka a Slovenska bez omezení cestovat přes společnou hranici.

RegioJet chce obnovit provoz ještě tento týden

Veřejnou dopravu mezi ČR a Slovenskem zajišťuje několik dopravců včetně soukromých firem. Dopravce RegioJet po oznámení o zrušení zákazu mezinárodních spojů uvedl, že pravděpodobně ještě tento týden začne s obnovováním provozu mezi oběma zeměmi. Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj ČTK sdělil, že první vlakové spoje RegioJetu z Prahy do Košic a do Bratislavy by měly vyrazit v neděli. To znamená, že čeští turisté by se veřejnou dopravou dostali například do Vysokých Tater.

Zatímco RegioJet by chtěl vypravit první vlak už v neděli 7. června, o dva dny později vyjedou spoje Českých drah (ČD). Vlaky Leo Expressu budou připravené vyjet z Prahy do Košic v týdnu od 15. června. Vyplývá to z dnešních vyjádření dopravců.

"Na základě dohody s naší partnerskou společností Železničná spoločnosť Slovensko jsme připraveni obnovit provoz v úterý 9. června," sdělila ČTK mluvčí drah Gabriela Novotná. Obnovení provozu se podle ní bude týkat dálkových i regionálních vlaků.

V týdnu od 15. června chce vypravit své vlaky na trať z Prahy do Košic také soukromý dopravce Leo Express. "Konkrétní jízdní řád přizpůsobíme poptávce cestujících a zveřejníme jej v následujících dnech," uvedl mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Dodal, že důležité bude pro firmu také zároveň otevření hranic mezi Slovenskem a Ukrajinou, aby mohla obnovit návazný autobusový spoj do ukrajinského Lvova.