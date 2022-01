Vzpurná dcera královny. Marie Amálie pobuřovala chováním i množstvím milenců

Snadno se tak stalo, že se zařadila mezi ty představitele habsburské monarchie, na které se do současnosti v Rakousku takzvaně "nesahá". Příběh jejího života je vždy vypravován spíš jako červená knihovna. Mluví se zejména o tom, jak se s Františkem Josefem I. vzali z čisté lásky, jak si nechávala česat své dlouhé tmavé vlasy a jak okouzlila celé Uhry. O to víc kontroverzí vyvolala nedávno uvedená šestidílná minisérie Sissi, kterou odvysílala stanice Epic Drama. Ve snímku se otevřeně mluví (a ukazuje), jak se Alžběta přátelila s prostitutkou, jak ji manžel podváděl či jak masturbovala.

Ať už jsou ohlasy na snímek jakékoliv, a ať už je či není historicky přesný, pravdou zůstává, že život Sissi měl v mnoha ohledech od pohádky daleko. Nezapřičinila se o to však sama, mnohé věci nedokázala ovlivnit.

Láska to byla. Ale svérázná

Když se mluví o skutečné podobě vztahu Sissi a Františka Josefa I., minimálně v počátečních fázích opravdu připomínal to, jak jej vykreslují nejromantičtější snímky, které kdy o Sissi vznikly. Budoucí císař se do tehdy patnáctileté dívky skutečně zamiloval a ona do něj. Jenže zatímco František Josef I. miloval svou ženu až do smrti, a i proto jí mnohé prominul, u Sissi láska v pozdějších letech ochladla. Nebyla to ovšem její vina - nad zamilovaností převážil přísný a pro Sissi v mnoha ohledech svazující život na vídeňském dvoře. Opadly také růžové brýle, kterými vnímala v době zasnoubení svého budoucího chotě. Sissi opravdu po většinu manželství spíše trpěla a svazek s Františkem Josefem měl od ideálu daleko.

Ve starším věku si pole zapsala: "Manželství je nesmyslná instituce. Jako patnáctileté dítě jste prodáni a složíte přísahu, které nerozumíte a pak třicet a více let litujete a už s tím nemůžete nic dělat."

"Nesla těžce myšlenku, že je degradovaná na pozici jakéhosi stroje, jehož jediným úkolem je co nejrychleji porodit zdravé a nejlépe mužské potomky," dodává server Die Welt der Habsburger.

Když Alžbětě navíc ambiciózní matka Františka Josefa I. nedovolila vychovávat její děti, Sissi zcela rezignovala a začala své manželství spíše trpět. Brzy si našla únik v podobě cestování, s manželem a ve Vídni bývala málo. „Sissi po manželově boku ve skutečnosti příliš času nestrávila, raději si na zahraničních cestách užívala bohatství, které jí postavení císařovny přinášelo," zmiňuje francouzská mutace magazínu Vogue. Vztah Sissi a Františka Josefa I. ovšem zůstal v rovině respektu a náklonnosti.

Raději si měj milenky

Aby bylo pro oba manželství alespoň snesitelné, Sissi vyřešila situaci velmi neočekávaně. „Začala podporovat manželův poměr s herečkou Katharinou Schrattovou. Císařovnu totiž vysvobodil od manželských povinností, ovšem zároveň cítila, že je její muž v dobrých rukou, protože herečka dokázala stárnoucímu císaři nabídnout laskavost, kterou Sissi ze sebe nedokázala dostat," konstatuje web Die Welt der Habsburger.

Sissi navíc manželovi oplácela stejnou mincí - ani ona nebyla bez poskvrnky a měla milence. Dokonce se šířily řeči, že její nejmladší dcera Marie Valerie - jediné dítě, u něhož si Sissi prosadila, že si je vychová sama a podle svého - je nemanželské. Pravdou je, že se dívka narodila v Uhrách, kde Sissi trávila množství času s tamní šlechtou, že by ale její dcera byla počata mimo manželské lože, se nikdy neprokázalo.

Posedlá krásou

Už za jejího života se o Alžbětě Bavorské mluvilo jako o nejkrásnější ženě světa. Osud jí do vínku nadělil hezkou pleť, na danou dobu nezvykle vysokou postavu - měřila 172 centimetrů, a krásné vlasy. Jenže Sissi si brzy na svém vzhledu začala až příliš zakládat. A dovedlo ji to až k psychickému onemocnění. „Byla nezdravě posedlá štíhlostí. Skoro nejedla a enormně sportovala, aby si zachovala pas s obvodem padesát centimetrů," připomíná magazín Vogue. Jen pro představu, současné štíhlé modelky v pase měří kolem šedesáti centimetrů a i s takovými mírami jsou mnohdy považované za vyhublé.

Kdyby Sissi v touze po štíhlé postavě zůstala pouze u sportování, z dnešního pohledu by na tom v podstatě nebylo nic špatného. Byla tělem i duší sportovkyní, a její cvičební plán by v současnosti nepůsobil nijak zvláštně - jenže v době, ve které žila, vyvolával kontroverze. „Milovala jízdu na koni a byla nejlepší jezdkyní své doby. Často žertovala, že pokud by nebyla císařovnou, byla by jezdkyní na koni v cirkusu. Ve svých soukromých pokojích si také nechala zařídit malou tělocvičnu, což bylo pro dámu v té době nezvyklé. A užívala si také výstupy na hory, které byly často tak náročné, že se nenašla jediná dvorní dáma, která by s ní dokázala udržet krok," přibližuje server HuffPost.

Jenže kromě lásky k pohybu si Sissi k úzkému pasu dopomáhala i jinak. Radikálním omezením jídelníčku. A zašlo to do té míry, že se u ní rozvinula anorexie. Často prakticky nejedla tuhou stravu, dopřála si pouze ovoce. Podle některých historických záznamů jedla jen tolik, aby nezkolabovala a nezemřela.

Sissi se řídila zásadou "pro krásu se musí trpět" i v jiných ohledech. Týkalo se to zejména jejích vlasů, které jí postupně narostly až ke kotníkům. Každý den jí je žena, kterou si Alžběta vyhlédla v opeře, musela několik hodin pročesávat a upravovat. A pokud jí vytrhla moc vlasů, Sissi jí klidně dala i pohlavek.

Jenže kvůli koruně krásy netrpěla pouze její služka, ale i Sissi samotná. „Odmítla si vlasy stříhat, čímž narostly do takové délky a zároveň zhrubly, že Sissi kvůli váze účesu každý den trápily silné bolesti hlavy. Když si chtěla alespoň na chvíli vydechnout, zavěsila vlasy na hák, a nechala je upevnit ke stropu, aby celou hmotnost nemusela nést pouze její hlava," uvádí server HuffPost.

Spermie a maso na pleť

Alžbětina posedlost krásou zacházela tak daleko, že nevyhnutelné stárnutí pro ni znamenalo naprosté peklo. „Když si mezi vlasy zahlédla jeden šedivý, dostala záchvat pláče. Dělala vše proto, aby zůstala mladá a svěží. Vráskám vyhlásila válku, a aby ji vyhrála, byla ochotná se pouštět do různých experimentů, obnášejících nanášení nejrůznějších tinktur na pleť - byla v nich třeba vejce, bobulovité ovoce, ale také sperma či dokonce krev ze surového masa," uvádí HuffPost.

Sissi také chtěla, aby se navždy zachoval mýtus o její kráse. To, že se do dnešních dní nedochovaly její portréty či fotografie z pozdějších let, není žádnou náhodou, zajistila to ona sama. „V posledních desetiletích života se téměř neobjevovala na veřejnosti, a pokud už někde vystoupila, svoji tvář pečlivě skrývala pod závoji či za vějíři. Rovněž odmítla, aby vznikaly její fotografie," zmiňuje server Die Welt der Habsburger.

Potetovaná císařovna

Alžběta Bavorská byla sice melancholickou a křehkou ženou, zároveň ale byla tělem i duší dobrodruh. A nebála se žádného extrému, což se hodně liší od představy sladké princezny, která se o ní vytvořila. „Alžběta milovala otevřené moře a výlety lodí. Ty ji inspirovaly k velmi nečekanému kroku. Nechala se totiž potetovat stejně jako námořníci. A z jedné plavby se domů vrátila s kotvou na pravém rameni. František Josef to nesl velmi těžce," uvádí web Die Welt der Habsburger.

Život Sissi skončil tragicky - v roce 1898 zemřela po atentátu v Ženevě. Její smrt těžce zasáhla její přítelkyně i manžela, Františeka Josefa I. Historici se ale shodují, že v mnoha ohledech byla pro Alžbětu Bavorskou smrt vysvobozením. V té době totiž velmi často upadala do depresí, a život už ji netěšil. „Melancholickou císařovnu postupně zlomily všechny rodinné tragédie - smrt její dcery a sebevražda syna, tragické úmrtí její mladší sestry při požáru," uvádí server Deutsche Biographie.

Zejména sebevražda jejího syna, korunního prince Rudolfa, byla pro Alžbětu obrovskou ranou. „Ze šoku, který utrpěla v roce 1889, kdy si vzal život, už se nikdy tak docela nevzpamatovala," připomíná encyklopedie Britannica. Poslední léta života tak pro Sissi byla spíše utrpením.