Stahování vojsk od Kyjeva a Černihivu ale pokračuje. Ukrajinský generální štáb ve své aktuální zprávě o průběhu bojů uvádí, že Rusové tyto jednotky přeskupují s cílem zaměřit se na postup na východě Ukrajiny. „Současně je ale takzvané ‚stažení sil‘ pravděpodobně jen rotací individuálních jednotek a jeho cílem je zmást velení ukrajinské armády a vytvořit dojem, že Rusové upustili od cíle obklíčit Kyjev,“ soudí Ukrajinci, podle kterých jde jen o iluzi.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusové sáhli ke stažení jednotek především kvůli těžkým ztrátám i potížím se zásobováním. Rusové chtějí své jednotky přesunout zpět do Ruska a Běloruska, aby doplnili zásoby a přeskupili se, tvrdí Britové.

Ve středu večer pak Rusko začalo přesouvat méně než 20 procent sil rozmístěných kolem Kyjeva, uvedl Pentagon. Mluvčí však varoval, že se očekává, že Rusko tyto jednotky spíše doplní a zásobí pro přesun, než aby je přivedlo domů.

Ruské jednotky se začínají stahovat také z jaderné elektrárny v Černobylu, informuje agentura AFP s odvoláním na Pentagon. Vysoký americký představitel uvedl, že ruští vojáci se stahují ze zařízení a vstupují do Běloruska.

Rusové v noci podle ukrajinského velení podnikli letecké útoky v oblastech Kreminny a Mariupolu a usilují o dobytí druhého jmenovaného města, zatím však neúspěšně. V Mariupolu se podle Azovského pluku, který zajišťuje obranu města, terčem útoku stala budova značená červeným křížem. „Jediní, kdo porušovali tímto způsobem pravidla války, byli němečtí nacisté. Ti také stříleli na budovy a vozidla s červenými kříži,“ stojí v prohlášení.

Podle zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Kirilla Timošenka se do středečního večera evakuovalo vlastní dopravou 1 530 obyvatel Mariupolu a lidí z osad v Záporožské oblasti.

Podle večerní zprávy agentury AFP Moskva oznámila příměří u Mariupolu. Platit má od zítřka.

V Kyjevské oblasti podle místních úřadů zaútočili Rusové na skladiště potravin.

Cílem ostřelování byla také města v Luhanské oblasti. Šest lidí bylo podle guvernéra Sergeje Gajdaje zachráněno z trosek poničených budov. „Rusové se zaměřili na Severodoněck, Lysyčansk, Rubežnoje a Kreminne.“ uvedl. Za posledních 24 hodin byly podle Gajdaje odraženy čtyři útoky ruské armády. Obránci přitom měli zničit sedm ruských tanků, sedm obrněnců, dvě další vozidla a protitankovou zbraň.

V Lysyčansku podle Gajdaje ruská armáda ostřelovala obytné oblasti. Útok začal přibližně v půl sedmé ráno tamního času. „Výškové budovy byly výrazně poničeny, z místa jsou hlášeny oběti. Po útoku ale zůstala spousta sutin, takže není možné říci, kolik lidí zemřelo a bylo zraněno,“ uvedl podle ukrajinské agentury Interfax.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO