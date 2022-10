Život v ghettu Vítkov? Dobře už bylo, teď musíme přežít, říká samoživitelka

Europoslanci navrhli několik strategií. Peníze pro jejich realizaci by měly plynout zejména z Evropského sociálního fondu Plus. Rovněž upozornili, že jednotlivé státy by měly přidělené prostředky lépe regionálně přerozdělovat, aby pomohly konkrétním lidem v nejhorších podmínkách. Podle europoslanců by navíc měla Evropská komise vypracovat podklady řešení, aby do roku 2030 romské osady z Unie zcela zmizely.

Děti do škol

Podle europoslanců hraje zásadní roli při zlepšování životní úrovně evropských Romů i podpora jejich vzdělávání. Na to klade velký důraz například europoslankyně Michaela Šojdrová.

„Pokud chceme rozbít cyklus dědičné chudoby a nalézt cestu ven z ghetta a z vyloučení celkově, na začátku celé této cesty stojí vzdělávání. I u nás, v České republice, jsme museli udělat v této oblasti určité změny, abychom zlepšili šance na kvalitní vzdělání pro všechny děti, Je důležité, aby tyto děti měly šanci navštěvovat kvalitní školy, které budou zvyšovat jejich šance na dokončení středního vzdělání. Považuji to za záruku toho, že nebudou v budoucnu nezaměstnaní a že budou v životě úspěšní. Důležité je si však připomenout, že střední vzdělání neznamená pouze maturitu, ale třeba i výuční list,“ vyjádřila se pro Deník Šojdrová.

S tím souhlasí i europoslanec Tomáš Zdechovský, který se problému vyloučených romských lokalit věnuje dlouhodobě.

„Třeba v České republice už nemáme problém, že by tito lidé bydleli v nekvalitních podmínkách. U nás je ale potřeba, aby Romové našli dlouhodobě stabilní práci. Proto je nutné, aby si zvyšovali dovednosti ve svých oborech a aby jejich práce byla i dobře zaplacena. Na evropské úrovni řešíme například to, abychom měli v Evropském sociálním fondu prostředky k zajištění rekvalifikací. Je také velmi důležité, abychom měli takzvaná romská stipendia a podporovali nadané romské děti, aby se dostaly a následně i dokázaly vystudovat vysokou školu. Je prokázáno, že čím více Romů má v komunitě vysokoškolské vzdělání, tím je větší předpoklad, že i jejich rodiny budou žít život jako většina společnosti,“ nastínil pro Deník Zdechovský.

Podle Šojdrové je ovšem také důležité, aby iniciativa vycházela i od Romů samotných, což by podle ní mohlo být zahrnuto i ve schválených doporučeních. „Ve zprávě i diskuzi mi zásadně chybělo i jakési povzbuzení, aby bylo jasné, že očekáváme aktivní přístup samotných Romů i jejich zapojení v úsilí o odstranění diskriminace a ve zlepšení vlastní situace,“ podotkla Šojdrová.

Pryč ze středověkých chýší

Co se týče bydlení Romů, které je kritické například na zmíněném Slovensku, řešit by jej mohl pomoci i projekt, jehož pilotní fáze byla nedávno spuštěná právě v sousední zemi. Na projektu se podílel i Zdechovský. „Program má umožnit Romům postavit si poměrně levné domy, aby mohli vyjít z chýší, které odpovídají kvalitě bydlení ve středověku. Měli by si na to umět půjčit a dokázat půjčku splácet. Tento projekt je zatím na Slovensku velmi úspěšný,“ nastínil Zdechovský.

Podle něj se na Slovensku pracuje se třemi základními atributy. „Jsou jimi kvalitní bydlení, dostupná práce a děti chodící do školy. Nyní tlačíme na to, aby dala Evropská unie více peněz na záruky pro banky, neboť pro stavbu zmíněného bydlení si Romové berou úvěr,“ dodal český europoslanec.