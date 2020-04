Podle RKI je to čtvrtý denní pokles počtu nakažených - od pátku, kdy přibylo více než 6100 případů, pak následoval pokles v sobotu (6082) a další pak v neděli (5936). Celkově má nyní Německo podle statistiky institutu 95 391 nakažených.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V minulých 24 hodinách klesl i počet mrtvých. Zatímco v neděli zaznamenali v Německu 184 úmrtí, nyní 92. Celkově v Německu na nemoc covid-19, již koronavirus způsobuje, zemřelo 1434 lidí.

Ustupující tendenci, jež vyplývá z údajů RKI, ale nepotvrzují statistiky zveřejňované agenturou DPA. Agentura průběžně sčítá údaje ze spolkových zemí a její nedělní údaj o nových případech nákazy byl vyšší než sobotní. Nejpostiženější spolkovou zemí je Bavorsko.

V pevninské Číně v neděli přibylo 39 nových potvrzených případů nákazy koronavirem, oproti 30 o den dříve. Nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, si vyžádala jedno úmrtí, o den dříve to byly úmrtí tři. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Podle čínské zdravotní komise byla v 38 z 39 nových případů nákaza zjištěna u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Stoupl rovněž počet nových případů bez příznaků nemoci, a to ze sobotních 47 na 78. Celkem se v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, koronavirus zatím potvrdil u 81 708 lidí. Počet obětí nemoci covid-19 dosáhl 3331, napsala agentura Reuters.

Írán eviduje přes 60 tisíc nakažených

V Íránu přibylo za den přes 130 nových úmrtí na covid-19. Země má podle ministerstva zdravotnictví 3739 mrtvých a počet nakažených stoupl na 60.500. Údaj o infikovaných se zvýšil oproti neděli o více než 2200. Ve srovnání s nedělí se ale počet nových úmrtí snížil - ze 151 na 136.

Írán má na Blízkém východě vůbec nejvíc nakažených i mrtvých. Mluvčí ministerstva zahraničí Abbás Músáví dnes řekl, že Írán nikdy nepožádá Spojené státy o pomoc v boji proti koronaviru. Teherán nadále požaduje, aby USA zrušily protiíránské sankce. Washington je opět zavedl po roce 2018, když odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu.

"Írán nikdy Ameriku nepožádal a nikdy nepožádá o pomoc v boji proti koronaviru… Amerika musí zrušit jednostranné a nelegální sankce proti Íránu," řekl mluvčí na televizní tiskové konferenci.

Zmínil se rovněž o mechanismus INSTEX, který v březnu poprvé použili tři evropští signatáři dohody o jaderném programu - Francie, Británie a Německo - ve snaze obejít americké sankce. Tyto tři země 31. března oznámily, že prostřednictvím tohoto systému byl do Íránu doručen zdravotnický materiál. Músáví k tomu dnes řekl, že objem transakce byl v řádu "několika set tisíc eur" a že ji lze považovat za dobrou "předzvěst".

"Írán ale (od Evropanů) očekává, že splní své zbylé závazky i v dalších oblastech, jako jsou banky, energie, záruky," sdělil mluvčí. INSTEX má umožnit evropským podnikům obchodovat s Íránem bez nebezpečí, že poruší americké sankce. Využívat by ho mohly i Rusko a Čína, tedy zbylí dva signatáři jaderné dohody.

Írán loni přestal plnit část svých závazků a jako podmínku návratu k dohodě požaduje, aby mu zbylí signatáři zajistili možnost dále obchodovat s ropou.

Rakousko chce po Velikonocích rušit opatření

Rakousko chce začít po Velikonocích postupně rušit přísná opatření, která přijalo v boji proti šíření koronaviru. Předběžný plán mírnění krizových opatření dnes na tiskové konferenci představil kancléř Sebastian Kurz. Rakousko je jednou z prvních evropských zemí, která zveřejnila konkrétní termíny na cestě z krize kolem koronaviru.

Omezení pohybu by mělo platit v Rakousku do konce dubna. Už po Velikonocích by se ale měly otevřít menší obchody, zbytek pak od 1. května. Hotely a restaurace se otevřou nejdříve v polovině května. Až do konce června se nebudou konat v Rakousku žádné veřejné akce.

Španělsko hlásí 637 nových úmrtí



Počet obětí nemoci covid-19 ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 637. Je to nejmenší denní přírůstek od 24. března, informoval dnes s odvoláním na statistiku tamního ministerstva zdravotnictví deník El País. Onemocnění v zemi celkem podlehlo 13 055 lidí.

Testy koronavirus potvrdily u více než 135 000 lidí. Nemocnice přijaly bezmála 60.000 pacientů, 40.000 infikovaných se již uzdravilo.

V Rusku nákaza rekordně roste, regiony přesto ruší omezení

Několik ruských regionů dnes uvolnilo přísný protiepidemický režim, který si minulý měsíc vyžádala pandemie nemoci covid-19. Toto rozhodnutí, odůvodňované zájmy ruských průmyslových podniků, platí přesto, že šíření nákazy má v zemi rostoucí tendenci. Podle úředních statistik je v Rusku nakaženo více než 6300 lidí a bezmála padesát osob nemoci podlehlo. I podle oficiálních míst jsou ale skutečné počty vyšší.

Podle dnešních údajů ruského operativního štábu se za posledních 24 hodin v zemi počet nakažených zvýšil o téměř tisíc na 6343 případů. Denní nárůst nakažených je rekordní. Epidemie si zatím vyžádala 47 mrtvých. V Moskvě evidují 4500 nakažených, nových případů je téměř 600, z toho 30 dětí.

V Orelské, Samarské nebo Novosibirské oblasti byla nicméně odvolána odstávka řady provozů, zejména v průmyslu a stavebnictví, ale i službách. V milionové Samaře začalo znovu jezdit metro a výrobu obnovily dvě velké automobilky Kamaz a Avtovaz. V sibiřském Sajansku odvolali prakticky veškerá omezení, oznámil moskevský rozhlas.

O rozsahu a době trvání zákazů mají v Rusku právo rozhodovat jednotlivé republiky, kraje a oblasti. Některé z nich naopak režim zpřísňují, v Přímořském kraji na Dálném východě například vyhlásili prakticky úplný zákaz vycházení, na ulici lidé smějí vyjít jen se zvláštním povolením. Městský úřad ho vydává krátkou textovou zprávou. Kaliningradská oblast, ruská enkláva ležící mezi Polskem a Litvou, přerušila veškeré železniční spojení s Ruskem.

V Moskvě z rozhodnutí radnice nesmějí lidé zbytečně vycházet, opatření platí do konce dubna. Město, v němž žije bezmála 13 milionů lidí, je nejsilnějším epicentrem nákazy v Rusku. Místní média dnes oznámila, že z nemocničního ošetření propustili tři lidi, kteří se údajně z nemoci covid-19 vyléčili za jediný den.

Vladimir Putin podle Kremlu pracuje v "distančním režimu" a pravidelně absolvuje lékařské prohlídky. Zvýšenou péči o hlavu státu podle agentury Interfax vyvolalo prezidentovo nedávné setkání s ředitelem jedné z ruských infekčních klinik, u něhož byl později zjištěn koronavirus. Putin si s ním podal ruku, přenos viru ale podle Kremlu prokázán nebyl.

Japonsko vyhlásí zřejmě již v úterý stav nouze kvůli viru



Japonská vláda vyhlásí zřejmě již v úterý v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav. Měl by trvat zhruba měsíc. Oznámil to dnes premiér Šinzó Abe v projevu, který živě přenášela japonská televize. Vláda podle premiéra připravuje stimulační balíček ve výši 108 bilionů jenů (25 bilionů Kč), který by měl zmírnit dopady opatření na ekonomiku.



Nouzový stav podle Abeho umožní guvernérům vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů. Uzavřeny by mohly být také obchody. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami. "V současné době vidíme rychlý nárůst počtu nakažených, především pak ve velkých městech jako Tokio či Ósaka", což by mohlo vést k zahlcení zdravotnické infrastruktury země, prohlásil Abe.



Ze stimulačního balíčku ve výši 108 bilionů jenů by mělo jít mimo jiné šest bilionů jenů (1,4 bilionu Kč) na finanční příspěvky pro domácnosti a malé podniky a 26 bilionů jenů (6 bilionů Kč) na umožnění odkladu plateb daní a sociálního pojištění.



Japonsko podle agentury Reuters eviduje 3654 infikovaných a 85 obětí koronaviru. V Tokiu už byla potvrzena více než tisícovka případů. Tokijská radnice již o víkendu důrazně vyzvala obyvatele, aby kvůli rychle se šířící nákaze v posledních dnech neopouštěli své domovy. Guvernérka Juriko Koikeová v neděli ráno vystoupila v televizi a zopakovala svou výzvu občanům, aby vycházeli jen v nezbytných případech. "V sázce jsou lidské životy," citovala ji agentura Reuters.



Kvůli pandemii byly již dříve odloženy letní olympijské hry v Tokiu, které se místo letošního roku uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021.



Jižní Korea naopak poprvé od 29. února zaznamenala méně než 50 nových případů nákazy za den. Dnes Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) oznámilo, že do nedělní půlnoci evidovalo 47 nových infekcí, zatímco o den dříve to bylo 81. Celkem je v zemi 10 284 nakažených. Počet obětí se pak zvýšil o tři na 186, dalších 135 osob se uzdravilo.



Thajsko oznámilo 51 nových případů onemocnění covid-19 a rovněž tři úmrtí, jde také o výrazný pokles. Ještě o den dříve přitom země hlásila 102 nově nakažených. Více než polovina nových případů je z metropole Bangkoku. Celkem země eviduje 2220 nakažených a 26 úmrtí.