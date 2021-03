Vlastní auto je v době koronavirové pandemie z hlediska ochrany proti koronaviru lepší než respirátor FFP3 v hromadné veřejné dopravě. Zvláště ve velkých městech a v době dopravních špiček.

Jenže na druhé straně dopady covidové krize, včetně útlumu ekonomiky, propadu příjmů a nárůstu nezaměstnanosti, představují pro mnoho Evropanů psychologický blok. Je chytré dát nyní tolik peněz za nové auto?

Zatímco u ojetých aut rostou prodeje v posledních měsících téměř po celé Evropě o desítky procent, pokles odbyt nových aut o 27 procent, včetně elektromobilů, je už bolestný.

Pro staré ojetiny, které jdou na dračku, se už objevil speciální termín Pandemic Motors. „Je poctivé říci, že v době korony se počet starších vozidel na silnicích oproti předchozím rokům zvýšil,“ uvedl pro server Euractiv Bjoern Huetter, produktový ředitel výzkumné firmy IHS.

Podle jejich zjištění došlo během současné krize v celé EU k 25procentnímu nárůstu prodeje 15 a více let starých ojetin a také k výraznému zvýšení zájmu o tato auta při vyhledávání na internetu. U starších elektromobilů ale tento boom nenastal kvůli jejich nízké kapacitě baterií, která výrazně omezuje dojezd.

Zpět z aut do metra

Stejně špatnou a z ekologického hlediska ještě horší zprávou je obrovský pokles zájmu o veřejnou hromadnou dopravu, která se v době špiček pandemie propadla téměř k nule. I v zemích, kde je tradiční součástí životů, jako v České republice, je její využití stále výrazně nižší než před pandemií.

„Vlády jednotlivých zemí musejí udělat vše pro to, aby omezily provoz na silnicích. To však zahrnuje i to, aby lidem opět vrátily důvěru v bezpečný návrat do prostředků hromadné dopravy, “ uvádí Sam Chetah-Welsh z Greenpeace, který má na starosti kampaně této ekologické organizace.

Současný stav, kdy se na silnice vrátily neekologické ojetiny, elektromobily se neprodávají a veřejná doprava čelí nezájmu, totiž výrazně ohrožuje klimatické cíle EU.

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.