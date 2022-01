Ve čtrnácti začala Rita pracovat v restauraci. Musela tam s hosty sedět u stolu, kde s nimi jedla, pila a dělala jim společnost. „Zákazníci kouřili vodní dýmky a pili alkohol,“ vybavovala si. „Dotýkali se mých rukou, říkali vulgární věci a já nemohla nijak protestovat. Někteří z nich mě dokonce chtěli líbat,“ vzpomínala. Když toho na ni při jednání s hosty bylo moc, snažila se utéct s výmluvou, že musí na záchod.

Líbali ji a nabízeli sex

Svůj příběh sdílela, aby pomohla ostatním dívkám, které si prochází podobnými strastmi. Rita vyprávěla svoje zážitky aktivistům z programu Child Labor Action Research (Clarissa), který financuje britská vláda a snaží se tyto praktiky ukončit.

Popsala i takové incidenty, kdy ji hosté nutili pít alkohol, pak ji vzali do blízkého hostelu nebo ubytovny a v pronajatých pokojích jí nabízeli peníze za sex.

Bolest pod sutinami, potrubí jako záchrana. Lidé popsali boj o život při tornádu

Podle aktivistů je Rita jedním ze stovek, možná dokonce tisíců, nepálských dětí, které zažívají podobné hrůzy. Některé z dětí nemají víc než jedenáct let. Clarissa se snaží upozornit na to, co se děje v těchto zemích a chce vrhnout světlo na děti uvězněné v sektoru zábavy pro dospělé.

Podle profesora a ředitele britské Clarissy Dannyho Burnse se většina diskuze ohledně zneužívání dětské pracovní síly soustředí na velké a globální firmy. „Přitom nejhoší formy zneužití dětské práce je v malých a rodinných podnicích. V takových místech, které zaměstnávají děti, jako je Rita,“ dodal.

Více než milion dětí je zneužíváno nepálskými podniky. Dětští pracovníci v rozmezí pěti až sedmnácti let se potýkají s nelidskými pracovními podmínkami a více než 220 tisíc z nich pracuje na místech, které jsou jen zástěrkou pro ilegální podnikání a často obchod se sexem. I když je v zemi zaměstnávání dětí nelegální, spousta podniků na zákony nehledí.

Konec dětské práce?

Vedení Káthmándú se zavázalo, že do roku 2025 zaměstnávání dětí eliminuje. Jedná tak v souladu s cílem OSN ukončit dětskou práci ve všech formách. Také si stanovili ambiciózní cíl skoncovat s nejhoršími formami této práce do roku 2022.

Nepálská ministryně pro ženy, děti a seniory Uma Regmiová řekla, že je vláda odhodlaná tento cíl splnit. „Zbývá nám jen troška času, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom nejhorší formy dětské práce ukončili do roku 2022,“ sdělila v prosinci loňského roku.

Aktivisté argumentují, že aby toho vláda dosáhla, musela by se začít soustředit na malé podniky v neformálním sektoru, zejména na ty v sektoru zábavy pro dospělé.

Výzkumnice z Clarissy Pragya Lamsalová sdělila BBC, že jejich organizace sesbírala svědectví téměř čtyř stovek dětí, které zaměstnávají v rizikovém sektoru. Zjistili, že většina z nich do velkoměsta přijde z venkova. „Naverbují je pak jejich sousedé, příbuzní nebo přátelé,“ dodala. Velká většina dětí později skončí v masážních salonech, tanečních barech, ubytovnách nebo sešlých restauracích, ve kterých se děje nejedna nelegální činnost.

Emotivní příběh: Když byl dítě, unesli ho. Po 14 letech se opět setkal s rodiči

Podle nepálského šéfa Clarissy Sudhira Mally pochází většina využívaných dětí z chudých a rozvrácených rodin. Ve městě je pak většinou najmou do takzvaných dohori restaurací, které tvrdí, že podporují folkovou hudbu. „Existují některé skutečné podniky, ale mnoho menších míst v temném podhůří města je pouze špinavými spojkami pro obchod se sexem,“ vysvětlil Malla.

Takové podniky zaměstnávají mladé ženy a dívky jako je Rita, aby nalévaly alkohol, obsluhovaly zákazníky, pracovaly v barech s vodními dýmkami, tancovaly nebo masírovaly hosty. „Mnoho těchto podniků operuje pod radarem,“ dodal Malla. Fungují ve sklepích, na rozích ulic a v soukromých apartmánech.

Tyto živnosti musejí podle zákona svoji činnost zaregistrovat a pravidelně si dokumenty obnovovat. Součástí této dokumentace je i podrobný popis jejich zaměstnanců. „Mnoho se jich zaregistruje, ale už si registraci neobnoví a protože na ně má jen malý dopad, neřeší to. Pak jsou tu tací, kteří se nezaregistrují vůbec,“ pokračoval Malla.

Poté, co začnou děti pracovat v těchto podnicích, jsou tam bez jakékoliv oficiální smlouvy a jasného popisu práce. Lamsalová uvedla, že většina dívek, které v těchto místech pracují, se nejednou ocitly v situaci, kdy byly zřetelně vykořisťované. „Dívkám říkají, že pokud hosté zaplatí vysoký účet, budou i jejich dýška vyšší,“ řekla.

Bezmoc a strach

Většina takhle využívaných dívek jsou velmi mladé a bez pořádného vzdělání. Ve většině případů na nich také závisí život jejich rodiny. „Jsou velmi zranitelné a mnoho z nich se nechtěně dostává do situací, kde je vykořisťují,“ sdělila Lamsalová.

Dívky se také musí potýkat se stigmatem, které tuto práci obklopuje. Většina z nich o práci svým rodičům ani neřekne. Tím pádem se při jakýchkoliv problémech nemohou obrátit na své nejbližší ani na policii. Mnoho z nich zneužívání nenahlásí také ze strachu, že by o práci přišly.

Malla zdůraznil, že pandemie koronaviru jejich situaci pouze zhoršila. Během ní musela vláda tento sektor zavřít, přičemž většina malých podniků začala pouze fungovat hlouběji v podsvětí. „Děti tím pádem musely učinit velmi těžká rozhodnutí. Šlo o jejich živobytí, musely platit nájem, shánět jídlo a v případech, kdy byly živitelé rodiny, záviselo vše na nich,“ řekl.

Děsivý příběh z Afghánistánu: Provdali ji jako devítiletou, dočkala se záchrany

Podle Burnse zvrátil covid dosavadní pokrok a žádná země s takhle velkým problémem v oblasti dětské práce ho nedokáže eliminovat do roku 2025. „Dlouhodobě tu byly tendence k poklesu, ale v průběhu posledního roku a půl došlo k výraznému nárůstu v počtu zaměstnaných dětí ve všech zemích, kde problém existuje,“ poukázal.

Ministrině Regmiová sdělila, že prioritou její vlády je dostat se k těmto dětem a pomoci jim. Dodala, že ti, kteří potřebují pomoc, je mohou kontaktovat prostřednictvím linek důvěry. Také spolupracují s různými agenturami, aby se dozvěděli o dětech, které pracují v nebezpečných podmínkách. „Jakmile získáme fakta, zkoordinujeme s ministerstvem vnitra potrestání těchto nelegálních provozovatelů,“ doplnila.

Burns zdůraznil, že v dlouhodobém měřítku je důležité zaměřit se na pomoc dětem, které pracují v těch nejhorších podmínkách. Připomněl, že na světě budou vždy děti, které budou pracovat, protože mají hlad. „V krátkodobém měřítku jim musíme zlepšit pracovní podmínky. To je to nejlepší, co pro ně teď můžeme udělat,“ dodal profesor.