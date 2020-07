Očitý svědek popsal zpravodajskému serveru LCI 24-hour news, že plameny zahlédl z domova nedaleko katedrály a popsal, že ho probudily „velmi zvláštní zvuky zvonů“. „Z toho co vidím je tam víc a víc kouře,“ dodal.

Příčina požáru zatím není známa, starostka města Johanna Rollandová však uvedla, že v souvislosti s incidentem probíhá vyšetřování pro podezření ze žhářství. „Jisté je, že požár propukl na třech různých místech. Sama jsem je viděla,“ řekla Rollandová.

„Střecha zasažena nebyla, scénář Notre-Dame se neopakuje,“ uklidnil alespoň částečně obavy o osud katedrály krátce před polednem šéf hasičů Laurent Ferlay. Hasičům se nakonec podařilo dostat požár pod kontrolu. „Největší škody utrpěly varhany, které jsou zřejmě kompletně zničené. Plošina, na které jsou umístěné, je velmi nestabilní a hrozí, že se zřítí,“ dodal Ferlay.

Good news. They’ve put out the cathedral fire in Nantes. It is being treated as a criminal matter. pic.twitter.com/GYddQLjSZi