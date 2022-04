Podle Kyjeva křižník zasáhly dvě protilodní střely Neptun. Následnou záchrannou akci a evakuaci posádky ale podle ukrajinské pohraniční služby znemožnily povětrnostní podmínky a posádka se tak podle ukrajinské strany zřejmě utopila.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko nedávno uvedl, že kapitán Moskvy Anton Kuprin přišel o život při výbuchu a požáru na palubě, ukrajinští novináři zmiňovali, že do Sevastopolu bylo ve čtvrtek dopraveno pouhých 14 členů posádky. Podle jiných oficiálně nepotvrzených informací přibližně pět desítek členů posádky Moskvy zachránilo turecké plavidlo.

Následující záběry údajně poprvé ukazují zachráněnou posádku potopené Moskvy. Kolik přesně lidí se mělo zachránit a jestli jde skutečně o celou posádku, však není jasné.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2