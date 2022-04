Podle ukrajinského generálního štábu armáda v Kyjevě stále zadržuje jednotky Ruské federace, které se snaží prolomit obranu metropole. „Seskupené obranné síly města Kyjeva odstrašují nepřítele, který se snaží prolomit obranu ze severozápadu a východu a chce ovládnout klíčové silnice a města,“ popsal štáb. Hlavní město se i přes pokračující ostřelování snaží vrátit k normálnímu životu. Během víkendu otevřely některé obchody a restaurace, školy se vrací k on-line výuce.

Ukrajinské letectvo během dne údajně zničilo čtyři letadla, vrtulník, dvě bezpilotní letadla různých typů a dvě manévrovací rakety.

Ukrajinský generální štáb podle BBC taktéž oznámil, že Rusko stáhlo z Kyjevské oblasti dvě taktické armádní skupiny do Běloruska, což je krok typický u jednotek, které utrpěly "významné ztráty".

Úspěch dosáhli ukrajinští vojáci ve městě Irpiň severozápadně od Kyjeva, které se jim podle starosta města Oleksandra Marušyna podařilo osvobodit od ruských vojáků.

Armáda Ukrajiny údajně získává některé osady v okolí Chersonu, dobyto bylo i město Husarivka. Ruské jednotky naopak podle Ukrajinců ustupují z okolí města Sumy, některé se prý už vrátily do Ruska. Informace však nelze nezávisle ověřit.

Ruští okupanti pokračují ve střelbě na Černihiv. Podle šéfa oblastního vojenského oddělení okupanti stříleli na centrum města a uchýlili se na předměstí Nižyně, kde také došlo ke střelbě.

Rusové měli ostřelovat také Severodoněck na východě země. Guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj uvedl, že zničeno bylo pět budov a z trosek se podařilo zachránit sedm lidí. Další civilisté včetně dětí však mohou být podle Hajdaje stále pod sutinami.

Podle šéfa Luhanské oblastní vojenské správy Sergeje Gajdaje Ukrajinci během jednoho dne odrazili pět útoků ruské armády na region. „Rusové nemohou jít dopředu, takže útočí na civilisty. V noci byly odpáleny domy v Severodoněcku a Rubežnoje," uvedl a připomněl, že při útocích nedávno zemřelo jedno dítě a bylo zraněno druhé.

Boje o Mariupol pokračují. Přišli nás vymazat ze zemského povrchu, míní starosta

Konvoj ruských okupantů podle ukrajinských vyšetřovatelů v neděli odpoledne u obce Chumakove v Sumské oblasti záměrně najel do skupiny tří civilistů. Šlo o rodinu, která šla v protisměru. Incident nepřežil třiatřicetiletý muž, jeho patnáctiletý syn a manželka jsou zraněni.

Situace na jihu Ukrajiny

Ruské jednotky podle informací televize Nexta vnikly do kanceláře ukrajinského prezidentského zastupitelství v Krymu, které se kvůli anexi poloostrova nachází v Chersonu. Vojáci rozbili dveře a odstranili ukrajinskou vlajku.

Na jihu je hlavní úsilí ukrajinských ozbrojených sil zaměřeno na organizaci obranných aktivit ve městech Kryvyj Rih, Záporoží a Mykolajiv, údržbu mořského pobřeží a ochranu a obranu kritické infrastruktury. Podle britského ministerstva obrany Rusko účinně izolovalo Ukrajinu od mezinárodního námořního obchodu prostřednictvím dálkové blokády ukrajinského pobřeží Černého moře.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny varuje před možným raketovým útokem na Ukrajinu ze strany ruské černomořské flotily.

Zkáza Mariupolu

Město Mariupol je podle Ukrajinců neustále intenzivně ostřelováno a bombardováno bez rozlišování civilních a vojenských cílů. V obléhaném městě zůstává podle starosty Vadyma Bojčenka přibližně 160 tisíc lidí bez topení, vody nebo elektřiny. Ve městě se nedá žít, starosta proto dnes vyzval k úplné evakuaci. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková nicméně oznámila, že se dnes kvůli obavám rozvědky z ruských provokací humanitární koridory neotevřou.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian dnes uvedl, že rozsah humanitární katastrofy v Mariupolu vyžaduje okamžitý zásah mezinárodního společenství. Situaci v Mariupolu přirovnal k obléhání syrského Aleppa.

Ukrajinská vicepremiérka podle agentury Reuters obvinila ruské síly z "nezodpovědného" jednání v okolí uzavřené jaderné elektrárny v Černobylu. Vereščuková rovněž obvinila okupanty, že násilně odvážejí Ukrajince do Ruska.

Jednání o míru

Dnes má také začít další kolo ukrajinsko-ruských mírových rozhovorů. Tentokrát se delegace sejdou prostřednictvím videokonference. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním projevu uvedl, že priority v jednáních jsou známy. „Je to suverenita a územní celistvost Ukrajiny, důležité jsou také účinné záruky bezpečnosti. Naším cílem je mír a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu v naší zemi,“ řekl.

Ukrajinský prezident v rozhovoru pro týdeník The Economist prohlásil, že věří ve vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem, toto vítězství však pro něj znamená zachránit co nejvíce lidí. „Naše země je důležitá, ano, ale je to jen území. Vítězství znamená zachránit co nejvíce životů, bez toho nemá nic smysl," prohlásil. Prezident také řekl, že bez ohledu na to, jak stateční jsou Ukrajinci, má Rusko větší vojenský potenciál.