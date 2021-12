Kultura potřebuje po covidu pomoc. Ve Fondu obnovy jsou i na ni peníze

Kateřina Zichová - EURACTIV.cz

Kulturně-kreativní sektor je co do dopadů pandemie a restriktivních opatření jedním z nejvíce postižených. I proto do něj poputují finance z pokrizového fondu EU, tzv. fondu obnovy. Oproti původním plánům jich však bude méně. Jak chce Česko „oživit“ kulturu?

Kino Aero | Foto: archiv kina