Třicet z 50 amerických států zaregistrovalo tento měsíc rekordní přírůstky nakažených za jediný den. Zatímco v červnu činil průměrný denní nárůst počtu infikovaných v USA přibližně 28 tisíc, v červenci je to už 57 625. Nejvyšší počty nadále hlásí nejlidnatější státy jako Kalifornie, Texas či Florida.



Brazílie podle úřadů registruje od začátku pandemie již 2 012 151 pozitivních nálezů SARS-CoV-2. Za poslední den tam také zemřelo 1322 lidí s covidem-19. Indie jako třetí stát na světě po USA a Brazílii překonala hranici milionu potvrzených infekcí, za posledních 24 hlodin jich tam zaznamenali téměř 35 tisíc. Zemřelých evidují dosud 25 602, za posledních 24 hodin jich přibylo rekordních 687.

Rusko připisuje covidu-19 již 12 123 úmrtí, 186 smrtelných případů se objevilo za poslední den. Nakažených je tam celkem přes tři čtvrtě milionu, což je čtvrtý nejvyšší počet po USA, Brazílii a Indii.

Španělsko za posledních 24 hodin ohlásilo 580 nových případů koronaviru, což je nejvíce od 10. května. V souvislosti s nepříznivým vývojem pandemie na některých místech úřady znovu zpřísňují restrikce. Katalánsko dnes vyzvalo obyvatele Barcelony, aby zůstali doma a nescházeli se po více než deseti. Lidé mají k nákupům využívat internetové obchody a domov opouštět jen pokud je to opravdu nutné. Zavírají se také kina, divadla nebo noční kluby a v domovech pro seniory jsou zakázány návštěvy. Restaurace a bary musí omezit svoji kapacitu na polovinu.

Úřady rovněž nařídily uzavřít restaurace a barů v částech ostrova Mallorca. Opatření následuje po několika incidentech z posledních dnů, při nichž turisté vedli bujarý noční život v ulicích a nedodržovali přitom bezpečnou vzdálenost ani neměli roušky.

Zpřísněná opatření také v Izraeli

Pro nadcházející víkend zpřísnil domácí opatření proti šíření nákazy také Izrael. Lidé budou moci opouštět domovy, zavřené ale zůstanou obchody, nákupní střediska, bazény, kadeřnictví a kosmetické salony, zoologické zahrady, muzea či turistické atrakce.

Írán se rovněž rozhodl znovu zavést některé restrikce, které již v minulosti zrušil. Od soboty musí třetina státních úředníků pracovat z domova, bude zakázáno shromažďování a uzavřou se kavárny i čajovny. Írán se v koronavirových statistikách řadí mezi deset nejvíce zasažených zemí na světě.

Rekordní nárůst o 428 nakažených dnes ohlásilo australské město Melbourne, kde počty infikovaných stoupají i přesto, že tam od první poloviny července platí společenská omezení.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes v Bruselu zahájili debatu, která má přinést shodu na parametrech příštího sedmiletého rozpočtu EU a rovněž zvláštního fondu určeného pro obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Názory unijních lídrů na celkový objem peněz či způsob jejich rozdělování se zatím výrazně liší a unijní činitelé očekávají dlouhé vyjednávání.

WHO hlásí rekordních více než 237 tisíc nakažených za den



Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek ohlásila dosud nejvyšší denní nárůst počtu nakažených koronavirem od začátku pandemie. Po celém světě se podle ní za 24 hodin infekce potvrdila u rekordních 237 743 osob, uvedla agentura Reuters. Největší přírůstky pocházejí z nejvíce postižených Spojených států, Brazílie, Indie a Jižní Afriky.



Předchozí rekord v podobě 230 370 nakažených za den WHO hlásila 12. července. Úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19, vyvolávané koronavirem, se tento měsíc v průměru stabilně drží pod 5000 za den.



Reuters dodal, že podle jeho výpočtů se celkový počet případů nákazy koronavirem na světě od začátku pandemie blíží k 14 milionům, což bude znamenat další milník v šíření infekce, která během sedmi měsíců zabila více než 590 tisíc lidí. Obdobná čísla uvádí i americká Univerzita Johnse Hopkinse, která sleduje vývoj pandemie celosvětově.