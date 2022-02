„Podporujeme zdraví útesu i ekonomickou budoucnost provozovatelů cestovního ruchu, pohostinství a komunit v Queenslandu,” uvedl Morrison v prohlášení.

Státní financování podpoří novou technologii adaptace na klima, investice do programů pro kvalitu vody a ochranu klíčových druhů v biologicky rozmanitém útesu, dodal.

V červenci loňského roku UNESCO diskutovalo o tom, zda je Velký bariérový útes v ohrožení. Pokud by nebyla přijata opatření k vyřešení obav, hrozilo by, že ztratí status světového dědictví, varovala OSN.

Na základě toho se třináct veřejných osobností, složených z herců, bývalých politiků a novinářů, rozhodlo napsat a zveřejnit otevřený dopis, ve kterém vyzvalo představitele země, aby jednali rychle a zachránili útes.

„Vyzýváme hlavní světové producenty emisí, aby podnikli nejambicióznější opatření v oblasti klimatu v rámci Pařížské dohody,” stálo v dopise. „Ještě je čas zachránit Velký bariŕový útes, ale Austrálie a svět musí jednat hned.”

Oznámení předsedy vlády Morissona přišlo před celostátními volbami očekávanými v květnu.

Australská rada pro klima, která je nezávislá na vládě, odmítla Morrisonův slib a nazvala jej „náplastí na zlomenou nohu.”

„Pokud se v tomto desetiletí výrazně nesníží emise, situace na útesu se bude jen zhoršovat,” uvedl v prohlášení klimatolog a profesor biologie Lesley Hughes z Macquarie University.

