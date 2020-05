Mnoho set miliard eur ze společných prostředků EU a další stovky miliard každý stát z vlastních. To je plán Unie na návrat evropské ekonomiky z koronapropadu k rychlému růstu. Česko si na velkou část peněz jako země bez eura nemá šanci sáhnout.

Evropská unie a peníze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Bulharský premiér Bojko Borisov nemusel dlouho přemýšlet, aby zrušil to, co bylo vyhlášeno a vyhlásil to, co bylo zrušeno. „Termín není duben, ale červenec,“ uváděl Borisov na konci února, když oznamoval, kdy Bulharsko učiní poslední kroky pro přijetí eura. Jenže pak přišla do EU koronakrize a brzy po jejím vrcholu i společné plány Unie na záchranu ekonomik členských států. Plány, kde si země eurozóny pomáhají více než ty ostatní.