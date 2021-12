Rodiče ovšem netušili, že jen o osm dní později je zasáhne zpráva, která zcela změní jejich život.

V osudný podvečer Sun Haiyang odpočíval po práci. Bylo po osmé hodině, klížily se mu oči, nakonec na pár minut usnul. Ze spánku ho probudila jeho manželka, která s panikou vtrhla do místnosti. „Řekla mi, že nějaký muž dal Sun Zhuovi hračku a odvedl ho pryč,“ vzpomínal na děsivý okamžik.

【Chinese parents reunited with son who was abducted 14 years ago】A couple in southern #China were reunited with their son who was abducted at the age of 4 in an emotional ceremony on Monday, ending their 14-year-search which inspired a hit movie titled “dearest”. #Humanity pic.twitter.com/yMGJgH4bWV