Na přelomu let 1377 a 1378 podnikl tehdejší římský císař a český král Karel IV. svou poslední velkou diplomatickou cestu. Přes pokročilý věk i bolestivé onemocnění dnou zamířil ve společnosti svého nejstaršího syna a nástupce Václava IV. do Francie, aby tam s francouzským králem Karlem V. domluvil rozdělení sfér vlivu v Evropě a projednal přesídlení papeže z Avignonu zpět do Říma.