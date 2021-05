V suterénu budovy bývalého Národního domu v pražském Karlíně lze dodnes najít pamětní desku připomínající, že právě zde se ve dnech 14. až 16. května konal ustavující sjezd Komunistické strany Československa. Původně však mělo jít o Československou komunistickou stranu. Drobná změna v názvu v sobě skrývala jeden zásadní rozdíl.

Zakladatel Komunistické strany Československa Bohumír Šmeral v Československých dějinách v obrazech | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, Československé dějiny v obrazech, volné dílo

"V této budově se konal ve dnech 14. až 16. května 1921 ustavující sjezd Komunistické strany Československa. Zde byla založena revoluční strana dělnické třídy, která dovedla pracující lid Československa k vítězství," píše se na pamětní desce, která se až do listopadu 1989 nacházela na fasádě karlínské budovy v sousedství Invalidovny a teprve po pádu komunistického režimu se přestěhovala do suterénu. A jak to v dobách reálného socialismu bývalo častokrát, ani tato deska neříká úplnou pravdu.