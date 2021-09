Zavřené obchody a služby. Povinné trávení téměř veškerého času doma. Tuto část pandemie si stále ještě pamatujeme a není nám příjemné si byť jen připustit, že nás něco obdobného čeká po září opět. Ale je tu ještě jedna podoba pandemie, kterou jsme neviděli, ale jejíž důsledky nyní již všichni prožíváme. A to jsou dopady na globální obchod a logistiku.

Ano, největší firmy na světě také pandemie zasáhla, přišly o pracovníky, stála výroba, na části zemědělské plochy se vůbec nepěstovalo, případně nesklízelo. Velké tankery plné již vyrobeného zboží, případně surovin stály v přístavech, proslulým se stal příběh čtyřsetmetrové lodi Ever Given, která se zasekla v Suezském kanálu a zastavila veškerou dopravu v tomto klíčovém uzlu na déle než týden.

To vše se podepsalo na tom, že postupně zdražuje téměř vše, co nakupujeme, nebo z čeho se stavějí domy. A minimálně pár měsíců rozhodně nebude lépe, spíš bude hůř.

Když nestačí hypotéka

Zdražování se podle všeho dotkne každého z nás, protože půjdou nahoru i ceny běžných věcí, jako jsou potraviny. Ostatně to se již děje. Podle Českého statistického úřadu je nyní míra inflace (tedy údaj zachycující růst spotřebitelských cen) 2,8 procenta. To tedy znamená, že v průměru meziročně vše zdražilo o téměř tři procenta, což je však takříkajíc „normální“, protože Česká národní banka cílí na to, aby inflace byla kolem 2 procent.

Ale dost teorie, vraťme se ke konkrétnímu zdražování. Největší problémy spojené s logistikou nastaly možná poněkud překvapivě nikoli u potravin, ale naopak u materiálů, nejčastěji těch stavebních. Již měsíce spíše nenápadně zdražovalo železo, dřevo a další komodity.

Důvod? Pandemie a to, jakým způsobem se projevilo uvolňování protipandemických opatření. Takže zatímco téměř na celém světě se začalo takřka ve stejný okamžik stavět, tak materiál stál v přístavech, případně již plul, ale velmi pozvolna k cíli. Nedostatek materiálu pak logicky vedl k jeho zdražení.

Z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent.

Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují život lidem, kteří si stavějí nebo rekonstruují rodinné domy. Pokud ceny některých surovin rostou až dvojnásobně, nezbývá mnohým nic jiného než si vypůjčit ještě víc. „Pozorujeme nárůst klientů, kteří mají problémy se splácením hypotéky v důsledku prudkého zvýšení cen stavebních materiálů,“ potvrdil pro Deník mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Od května registrujeme každý měsíc zhruba stovku klientů s tímto problémem,“ uvedl. Hrubý odhaduje, že potíže s penězi může mít i patnáct procent klientů. „Snažíme se těmto klientům vyjít vstříc a většinou jejich hypotéku navyšujeme přes stavební spoření,“ tvrdí Hrubý.

Snahu pomoci klientům potvrzuje i Komerční banka. „Navýšení již běžící hypotéky bohužel možné není, přesto mají klienti možnost vzít si na výstavbu nebo rekonstrukci další hypotéku,“ řekl Deníku mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Stavebníci ale musejí splnit všechny náležitosti, tedy mít zejména dostatečný příjem.

Nedostatek stavebních surovin a materiálů a jejich vysoké ceny mohou vést ke krachu slabších článků dodavatelského řetězce. To v konečném důsledku přinese problémy se zaměstnaností. Uvedl to prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Energie půjdou nahoru

Možná se to právě vás netýká, protože bydlíte v nájmu, případně máte byt či dům v perfektním stavu. Ale ani pro vás nemají ekonomové příliš dobré zprávy. V důsledku situace na trhu rostou a dále porostou ceny energií.

Například podle Petra Sklenáře z J&T Banky cena elektřiny od začátku roku vzrostla o 69 %, což je nejvyšší růst v historii za sedm měsíců. A miliardář a velký znalec trhu s energiemi Michal Šnobr vykresluje poměrně temnou budoucnost: „Radikálnímu růstu cen elektřiny na složenkách 2022/23 se už nyní nelze vyhnout,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

Totéž platí pro ceny nafty a benzinu, které také v posledních měsících rostly velmi rychle. Podle odborníků se na světových trzích cena ropy již zastavila, protože arabské státy se domluvily na větší těžbě. Důvodem růstu ceny pohonných hmot u nás tak je zpoždění českého trhu oproti mezinárodnímu. „Proto jsme i ve druhé polovině července viděli, že došlo k růstu cen, ačkoli na mezinárodním trhu už cena stagnovala,“ řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Horší cenové podmínky pro české zákazníky podle něj ještě prohloubil oslabující kurz koruny vůči americkému dolaru, za nějž se ropa na mezinárodním trhu nakupuje. „Ceny pohonných hmot by se ale neměly dále zvyšovat,“ tvrdí Novák.

Ceny energií i pohonných hmot však budou mít dopad i na veškeré zboží, a právě proto lze očekávat, že zdraží takřka všechno.

Jak se obrnit?

Lze se proti rostoucímu zdražování nějak bránit? Ano i ne. Ale rozhodně neplatí, že by správnou reakcí mělo být šetření. Strkat si peníze do štrozoku při rostoucí inflaci je totiž špatný nápad, protože pokud byste si dneska za stovku koupili 20 rohlíků, za rok si jich za stovku pořídíte už třeba jen 17. Možná vám to smysl dává, ale ekonomové s tím nesouhlasí.

Tedy šetřit má smysl pouze ve smyslu zbytečně neutrácet za věci, které nepotřebujete. Jinak běžná obrana proti inflaci jsou investice. Ty v principu fungují tak, že si pravidelně odkládáte určitý obnos a vkládáte jej do některého z investičních nástrojů, jejichž hodnota roste rychleji než inflace. Tedy tradičně to bývá zlato a další drahé kameny nebo nějaké fondy.

Ale pozor. Investování je vždy riziko, proto byste se měli poradit ve své bance nebo třeba s některým příbuzným. Lukáš Kovanda z Trinity Bank upozorňuje, že počet procent, která vám nějaký investiční nástroj nabízí, je zároveň velikost rizika, které podstupujete.

„Tedy rozhodně jsou 3 procenta méně, ale je to také menší riziko než třeba 8 procent. Každý si musí říct, co je ochoten podstoupit a co ne,“ radí Kovanda.

Pozor na šmejdy



Rostoucí aktivity podvodníků v době koronavirové krize zaznamenal Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Už na podzim loňského roku tak pod záminkou darování roušek energošmejdi z lidí mámili podpis pod smlouvu k energiím, byť důvěřivcům tvrdili, že jde o pouhý předávací protokol. Nyní zase využívají růstu cen energií.



„Lidé jsou ve stresu z toho, že všechno zdražuje, takže na argument levnějších energií více slyší,“ řekl Deníku prezident SOCR Tomáš Prouza. „I ti, kteří by jim před dvěma lety rovnou řekli, že nemají zájem, tak dneska často chtějí ušetřit. Nic víc neřeší, a pak se hodně diví, co to vlastně podepsali,“ prohlásil Prouza.



Tento trend potvrzuje i Energetický regulační úřad (ERÚ). „Kdykoli rostou ceny, narůstá také ochota spotřebitelů ke změně dodavatele,“ uvedla členka rady ERÚ Markéta Zemanová. „Toho zneužívají zprostředkovatelé, když ve svých telefonátech lákají z lidí závazné přihlášky do aukcí, které nezřídka končí několikatisícovou pokutou,“ tvrdí.