Vláda na čtvrtečním jednání prodloužila nouzový stav do 17. května tak, jak v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Rozhodla rovněž o rychlejším uvolňování některých opatření. Povolila například kulturní či sportovní akce už od 11. května.

Představitelé vlády schválili také výdajové rámce státního rozpočtu pro následující roky. Schválili také výjimky z povinnosti nosit roušky. Ty se týkají dětí v mateřských školách, ale také umělců při výkonu profese.

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde.

"Pracovní skupina se usnesla na daných pravidlech. Otevřena by měla být obchodní centra, hromadné akce jako svatby, umožníme navýšenou účast na bohoslužbách, provoz kin a divadel, povolíme tréninky profesionálních sportovců do sta osob, dostihové akce a sportovní utkání do sta osob, činnost kadeřnictví, manikúry a pedikúry nebo provoz restaurací se zahrádkami s předem definovanými podmínkami. Zatím neřešíme otázku bazénů, wellness center a podobně," řekl k novým hygienickým podmínkám a pravidlům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Od 11. května mohou otevřít kadeřnictví. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou muset kadeřnice však nosit „dvojitou ochranu dýchacích test”.

Ústa jim musí zakrývat rouška i ochranný štít. Po každém zakázníkovi si musí dezinfikovat ruce. „Mezi zákazníky musí být rozestupy dva metry,” řekl ministr na páteční tiskové konferenci. „V případě manikúry a pedikúry musí pracovníci mít i ochranné rukavice,“ dodal.

Od 11. května budou moci otevřít i divadla a kina maximálně ale pro sto diváků. „Je ale nutné, aby je oddělovala vzdálenost 1,5 metru. Budou sedět vždy pouze ob řadu, tedy bude vždy jedna volná řada mezi obsazenými,” řekl Vojtěch. Upozornil také, že lidé musí sedět minimálně sedadlo od sebe. Vedle sebe mohou sedět jen partnerské dvojice a manželské páry.

Doplnil, že v kinech nebude možné kupovat žádné jídlo ani nápoje.

Obchodní centra a zahrádky

Otevřou se také obchodní centra. Provozovatelé musí zajistit dezinfekci a rozestup lidí dva metry a řízené fronty. „Pokyny pro zákazníky budou sdělováni v průběhu jejich pobytu v centru formou letáku, informačních tabulí, rozhlasem. Na všech veřejných plochách,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

V obchodních centrech musí být podle něj zajištěna neustálá informační kampaň. U vchodu musí být umístěné dezinfekce, při vchodu do každého obchodu musí být jasně napsáno, aby lidé dodržovali rozestup dva metry.

Zahrádky se v Česku otevřou 11. května. Na zahrádkách restaurací budou lidé bez omezení sedět u jednoho stolu, ale od dalších stolů bude muset být odstup 1,5 metru. Ten má být zachován i od lidí na ulici. Zákazníkům budou otevřeny toalety. Stoly se budou dezinfikovat po každé skupině. Během konzumace jídla na sobě lidé nemusí mít roušku. „Provozovatel musí zabránit tomu, aby nedošlo ke shromažďování osob například před toaletami. Ty budou moci být v provozu uvnitř zařízení. Restaurace musí zajistit dezinfekci zákazníkům, kteří ji u vstupu využijí,” dodal Havlíček. Provozovatelé musí dezinfikovat židle a stole před každým novým klientem.

Maďar: Rozvolnění znamená mnohem větší kázeň

Šéf pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar apeloval na lidi, aby byli zodpovědní. „Rozvolnění znamená mnohem větší hygienickou kázeň. Pokud lidé budou neopatrní, situace nás donutí zavést opatření,“ varoval epidemiolog.

„Musíme si uvědomit, že jsme na začátku května a ještě stále nemáme vyhodnocenou vlnu, která nastala teď v pondělí. Apeluji na to, aby ministři neustále zdůrazňovali, že bez individuální zodpovědnosti to nepůjde. Právě nyní potřebujeme zintenzivnit individuální ochranu, abychom nezavlekli další vlnu nákazy,“ řekl.

Předseda Centrálního řídícího týmu Covid-19 a epidemiolog Roman Prymula upozornil, že roušky mohou mít větší význam, než si vláda původně myslela. „Rozvolňování si můžeme dovolit pouze za předpokladu dodržování hygienických opatření, jako jsou roušky. Kolektivní zodpovědnost chceme nahradit zodpovědností každého z nás. Apelujeme na to, aby lidé dodržovali preventivní hygienická opatření,“ řekl na tiskové konferenci.

Vyjádřil se i ministr školství Robert Plaga (za ANO), podle něj nemusí děti v mateřských školách nosit roušky. „Co se týká hygienických standardů, platí, že musí být zvýšená hygiena a dezinfekce. Provoz mateřské školy by měl být relativně normální, při zvýšených hygienických opatření,“ řekl na tiskové konferenci Plaga.

Žáci devátých tříd se kvůli přípravě na přijímací zkoušky mohou od 25. května vrátit do škol. „Škola by měla zamezit shromažďování studentů před vchody. Platí mírně zvýšené hygienické požadavky. Po sundání bot si musí studenti dezinfikovat ruce. Při vyučování nebudou muset být roušky na ústech. V případě skupinových prací však roušky musí být nasazené,“ dodal.

Podrobnosti zde:

Do lavic se mohou od 11. května rovněž vracet studenti posledních ročníků středních a vyšších odborných škol. Podle ministra Plagy to ale není povinné. „V případě středních škol jde především o zesílenou přípravu maturantů k maturitním zkouškám. Platí pro ně stejná pravidla jako na základních školách,“ dodal.

Otevřou se i vnitřní sportoviště

Na tiskové konferenci vystoupil i předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO). „Současná opatření ve sportu se rozšíří na sportovní akce do 100 osob. Otevřou se i vnitřní sportoviště,“ řekl. Pro detaily opatření odkázal na webové stránky agentury.

Harmonogram uvolňování opatření ve sportu na základě včerejšího jednání vlády ⬇



K současné situaci (do 11.5) platí aktuální Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 ➡ https://t.co/8NZCSF9jRu pic.twitter.com/rjIVncdVFz — Národní sportovní agentura (@sportagentura) May 1, 2020

Startuje chytrá karanténa

Dnes také v Česku startuje tzv. chytrá karanténa. U každého nakaženého se hygienici i dosud snažili zjistit všechny rizikovékontakty, tedy osoby, se kterými byl nemocný v bližším nebo déle trvajícím kontaktu. Obvolávání těchto lidí si mohou nově rozdělit s call centrem, kde pracující vojenští medici, samotné epidemiologické šetření, tedy zhruba hodinový rozhovor, provede epidemiolog z hygieny. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví má každý povinnost hygienikům sdělit všechny okolnosti, které se týkají nákazy.

Vláda ve čtvrtek rozhodla po úterním souhlasu Sněmovny o prodloužení nouzového stavu v České republice kvůli koronaviru do 17 května.

Stav nouze potřebuje podle kabinetu zachovat, aby mohla dál platit omezení zavedená proti šíření nákazy. Vláda také ve čtvrtek schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, rychlejší otevírání škol a rozvolnění pravidel pro nošení roušek, dojíždění za prací do ciziny a hromadné akce.