Vláda původně navrhovala prodloužit nouzový stav do 25. května, což je den, kdy má podle harmonogramu dojít k uvolnění posledních protikoronavirových opatření v Česku. Poslanecká sněmovna však na úterním jednání souhlasila s návrhem Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), tedy prodloužením nouzového stavu pouze do neděle 17. května.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Na dnešním jednání vlády došlo také ke schválení výdajových rámců státního rozpočtu pro následující roky. V tom příštím dosáhnou podle České televize výše 1,792 bilionu korun a porostou až na 1,825 bilionu korun v roce 2023.

Ministryně financí Alena Schillerová také na tiskové konferenci po jednání vlády informovala o tom, že vláda odsouhlasila zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty u hypoték budou podle ministryně i nadále možné, a to u všech smluv uzavřených do konce roku 2021.

Představitelé vlády se zabývali také dalšími opatřeními, například jednorázovým příspěvkem pro malé firmy či dotacemi pro poskytovatele sociálních služeb. Ulevili také pendlerům, kteří nově budou muset doložit test na koronavirus pouze jednou za měsíc, nikoli každé dva týdny jako doposud.

Změny k 11. květnu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že od 11. května dojde k řadě změn a uvolnění opatření. Bude například obnovena činnost zájmových kroužků, a to v počtu do 15 osob. Do provozu se vrátí i školské poradny.

Vláda také k tomuto datu povolí některé akce s účastí až 100 lidí. Patřit mezi ně budou například svatby, ale také kulturní či sportovní akce. „Budeme sledovat, jak se tyto akce do 100 lidí projeví a podle toho budeme postupovat. Co už teď víme ale je, že velké festivaly pro tisíce lidí se v létě neuskuteční,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„Pokud bychom poté viděli nějaký nárůst v počtu nakažených, museli bychom to přehodnotit,“ uvedl Vojtěch. „Na základě žádosti pana kardinála Duky jsme schválili možnost konání mše k 75. výročí Pražského povstání,“ doplnil také.

Od 11. května se také mohou vrátit do školních lavic na dobrovolné bázi žáci 9. tříd základních škol. „Ta docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků a studentů,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Děti a umělci získají výjimku z nošení roušek

Děti od dvou do sedmi let v mateřských školách také nově nebudou muset nosit roušky. Ochranu tváře nebudou muset podle nového nařízení vlády za určitých okolností nosit ani umělci při provádění autorského díla. Výjimku dostanou také osoby s duševní poruchou.

„Rozšířili jsme výjimky ohledně povinnosti nošení roušek také na vystupující umělce a na moderátory. Ale vše je podmíněno přísným dodržováním stanovených podmínek při natáčení. Dezinfekce je naprostou nutností, stejně tak negativní PCR test u vystupujících umělců,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro ostatní však povinnost nosit roušky zůstává. „Toto opatření zůstává jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření koronaviru na území České republiky. Nejčastějšími cestami, kudy vir vniká do lidského těla, jsou právě sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Proto je třeba stále chránit sebe a své okolí používáním ochrany dýchacích cest. Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ doplnil ministr.