PŘEHLEDNĚ: Otevírací doba o Velikonocích. Kde si nakoupíte, kde je zavřeno

Místo koledování s pomlázkou v ruce sednout do auta a vyrazit na nákupy? Nic takového. Drtivá většina marketů zůstala na Velikonoční pondělí uzavřená. Do prodejen se zákazníci vrátí v úterý. Být by to tak ale nemuselo. V Česku totiž platí až do konce května nouzový stav. Zákonné nařízení o uzavření prodejen s nákupní plochou větší než 200 metrů čtverečních proto neplatí. Obchodní řetězce se ale rozhodly zachovat praxi z předchozích let a nechat prodejny až na výjimky uzavřené.

Drtivá většina marketů zůstane na Velikonoční pondělí uzavřená. | Foto: Luboš Jeníček