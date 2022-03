Firmy chtějí uprchlíky z Ukrajiny. Mají desetitisíce volných míst

Do země přijeli první uprchlíci z Ukrajiny, převážně ženy a děti. Kromě ubytování bude potřeba pro dospělé sehnat práci. V některých případech by to neměl být problém. Některé obory v současné době totiž evidují tisíce volných pracovních míst.

Lidé prchající z Ukrajiny. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň