S otevřením školních budov pro studenty posledních ročníků se klasická výuka do středních škol nevrátí. Žáci do nich budou moci chodit na přípravu k maturitě. Některé školy připravily zvláštní rozpisy pro prezenční konzultace k maturitním předmětům pro menší skupiny žáků, jiné počítají s tím, že budou v kontaktu s maturanty nadále hlavně na dálku. Studenti se budou moci konzultací účastnit dobrovolně. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských asociací, které oslovila ČTK. Pedagogická komora považuje přístup ministerstva školství k postupnému otevírání škol za chaotický.

Žáci v rouškách ve škole. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Střední školy by se měly pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května. Od stejného data by se podle harmonogramu měly otevřít dveře i studentům závěrečných ročníků vyšších odborných škol (VOŠ). Podle předsedkyně Asociace VOŠ Markéty Pražmové s jejich návratem do lavic už VOŠ moc nepočítají. "Přítomnost studentů není nutná, protože všichni budou na praxi," řekla. Absolvování praxe, které se studenti v uplynulých týdnech kvůli opatřením proti koronaviru někdy nemohli účastnit, je podle ní podmínkou pro absolutorium.