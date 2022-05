Vláda o zavedení příspěvku rozhodla již na konci dubna. Na její středeční schůzi budou ministři stanovovat podmínky, za nichž jej úřady budou přiznávat. Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že se návrh podaří schválit ve zrychleném režimu. „Měla by jej schválit vláda a potom do měsíce i Sněmovna a Senát, i podepsat prezident,“ uvedla mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Koho přesně se tedy bude výplata příspěvku týkat? Rozhoduje zejména datum 1. srpna v rodném listu. Kdo v tento den oslaví osmnáctiny, nebo jich dosáhl dříve, už není dítě. Jeho rodina proto na peníze nebude mít nárok. Naopak vstřícnost úřady projevují těm nejmenším, a to i těm dosud nenarozeným. Příspěvek proto dostanou rovněž rodiče novorozenců, které se narodí od 2. srpna až do posledního dne letošního roku. Návrh potěší i pěstouny. Výslovně totiž příspěvek přiznává i osobám, jimž bylo dítě na základě rozhodnutí úřadů svěřeno do péče.

Pět tisíc pro rodiny: Příspěvek se má týkat dětí, kterým v srpnu nebude 18 let

Druhým kritériem rozhodujícím o udělení příspěvku je příjem rodiny. Ten v hrubém vyjádření nesmí přesáhnout milion korun za rok. V průměru tak příjmy před zdaněním a různými odvody nemůžou přesahovat 83 333 korun na měsíc. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přitom původně hovořil dokonce o čistém příjmu, v takovém případě by na příspěvek mělo nárok mnohem více rodin.

Úřady si veškeré související propočty udělají samy. Vycházet budou u zaměstnanců z příjmů evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení, u živnostníků z údajů od Finančních úřadů. Peníze bude poté vyplácet Úřad práce.

Peníze během srpna

Lidé se nyní budou muset spoléhat na to, že jim úředníci nárok na dávku spočítají správně. Ministerstvo totiž nepočítá s tím, že by veřejnosti pro usnadnění orientace zavedlo jednoduchou webovou kalkulačku. „Na její konstrukci potřebujeme aspoň měsíc nebo dva, takže nám to nedává smysl, protože lidi to chtějí vědět už teď,“ vysvětlila Davidová.

Přesto podle ní budou úředníci později vstřícnější. „Předpokládám, že připravíme jednoduchý manuál, protože legislativní řeč není vždy úplně přívětivá, abychom lidem vysvětlili, jak si mají jednoduše zjistit, jestli na to mají nárok nebo ne,“ prohlásila mluvčí.

PŘEHLEDNĚ: Které rodiny dostanou pětitisícový příspěvek a kdy to bude

Peníze by lidé měli dostat automaticky během letošního srpna. Požádat si o příspěvek budou muset pouze rodiče dětí, které v červenci nebudou mít nárok na výplatu přídavku na dítě za červen. Žádost musí poslat i rodiny dětí, které se narodí od 2. srpna do konce roku.

Tyto žádosti budou moci podávat přes formulář na webu ministerstva práce nebo prostřednictvím Czech pointu. Dávku by žadatelé měli po jejím přiznání dostat do konce měsíce. Opozdilci si o ni mohou zažádat až do roka ode dne, kdy opatření vstoupí v platnost.