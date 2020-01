Dobrým přítelem v zimních dnech je i zázvor – pomáhá při nachlazení a chřipce, uleví od bolesti a dýchacích potíží, podporuje krevní oběh a posiluje srdce. A nezapomeňte ani na silné přírodní antibiotikum, kterým je česnek. Ten pomáhá přirozeně dezinfikovat tělo a bojuje se všemi záněty.

Mrkvová polévka se zázvorem

Ingredience: 1 kg mrkve, 3 cibule, 100 g zázvoru, sůl, pepř, rozmarýn, 50 g másla, 1 l vývaru, 150 ml smetany 33%

Postup: V troubě doměkka upečte kilo podélně rozpůlené mrkve, kterou jste mírně posolili a rozprášili na ni trochu olivového oleje. V hrnci si na másle osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte do ní vlažný vývar (masový nebo zeleninový), přidejte zázvor rozkrojený napůl (po uvaření jej z polévky vyjmete) a přiveďte k varu. Pak přisypte upečenou mrkev, promíchejte. Nechte ještě deset minut povařit a dochuťte solí a pepřem. Nakonec vše rozmixujte a můžete podávat. Až v talíři dozdobte rozmarýnem a zjemněte smetanou.

Těstoviny s česnekem a cherry rajčaty

Ingredience: 500 g celozrnných špaget, 200 g cherry rajčat, 1 palička česneku, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř

Postup: Špagety vysypte do vroucí osolené vody a nechte vařit jen tak, aby byly hotové „na skus“. Na pánvi si osmahněte na olivovém oleji česnek nakrájený na plátky, přidejte k němu rozpůlená cherry rajčata a opepřete, osolte. Hotové špagety přisypte do pánve a opatrně promíchejte. Pokud byste chtěli dosáhnout opravdu silného česnekového efektu, prolisujte si tři stroužky česneku až při servírování a promíchejte je do špaget.

Salát z naklíčené čočky

Ingredience: 500 g čočky, 4 jarní cibulky s natí, 1 citron, 1 lžíce olivového oleje, 1/2 lžičky soli, pepř, 1 lžička cukru moučka

Postup: Čočku propláchněte, nechte nabobtnat a hned vodu slijte. Při pokojové teplotě pak čočku nechte tři dny klíčit na čistém místě. Dvě deci vody pak smíchejte se šťávou z jednoho citronu, solí, cukrem a olivovým olejem, tímto nálevem zalijte čočku. Jarní cibulku s natí nakrájejte velmi najemno a posypte seshora. Nakonec dochuťte pepřem.

Smoothie z avokáda a kiwi

Ingredience: 1 avokádo, 4 kiwi, 100 g špenátu, 1 jablko bez jadérek, 0,5 l vody, sůl, citron

Postup: Do mixéru nalijte vodu, přidejte pokrájené jablko, avokádo, oloupané plody kiwi, špenát, pár kapek citronové šťávy a špetku soli. Dokonale rozmixujte a můžete podávat.