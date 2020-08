Důsledkem změn bude vedle posunu hodin pro veřejnost vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, například během epidemií. Česká pošta provozuje celkem 3200 poboček a zaměstnává 29 tisíc lidí.

Ke změně otevírací doby nedojde u jednopřepážkových poštovních poboček ve venkovské síti a pošt s nepřetržitým provozem. V obcích nad 20 tisíc obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž současný rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane. Otevírací doba poštovních poboček umístěných v obchodních centrech se rovněž nemění.

"Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu jednosměnným. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18:00 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 08:00 hodin až do uzavření konkrétní pobočky. V konečném důsledku to umožní obsadit více přepážek, které doposud mnohdy zůstávaly neobsazené," uvedl Vitík.

Pošta tak zároveň reaguje na neočekávané události posledních měsíců, kdy se pošťáků dotýkala karanténní opatření a řešily se personální zástupy na jednotlivých provozovnách. Jednosměnný provoz umožní vytvoření personálních kapacit na menších poštách, které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých skupin pracovníků bez nutnosti čerpat další personální náklady.