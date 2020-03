On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Samozřejmě, že mám strach, aby mě někdo ze zákazníků nenakazil, ale je to moje práce a nemůžu místním říct, že se schovávám doma a oni ať si jedou někam jinam. Vím, že to ještě nějakou dobu bude trvat, ale věřím, že to společně zvládneme,“ říká Najmannová. A její slova potvrzují i další.

„Prodavačky a prodavači jsou v naprosto bezprecedentní situaci. Přestože ještě před pár dny nebyly žádné roušky, zůstávaly prodejny otevřené, na rozdíl od mnoha ordinací,“ podotýká Roman Slamka, šéf představenstva Jednoty SD v jihočeské Volyni.

Podle šéfa Asociace českého tradičního obchodu Pavla Březiny už do obchodů doputovaly aspoň první roušky. „Děkujeme státu za zásilku ochranných pomůcek. Doufáme ale, že se podaří zajistit pravidelný přísun, neboť dodané množství vystačí jen na krátkou dobu,“ říká Březina.

Všechny menší prodejny do 500 metrů čtverečních jsou ode dneška vyjmuty z povinnosti vyčlenit čas mezi 8 až 10 ráno pro seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP/P starších 50 let (s doprovodem). Pokud ale senior či ZTP/P do menší prodejny přijde (kdykoliv), musejí ho prodavači přednostně obsloužit.