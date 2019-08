Vezměte si hrnec. V něm smíchejte běžnou a kukuřičnou mouku, přidejte lžičku soli, vodu a olej. Z vláčného těsta, které tak vznikne, vytvarujte tenké lupínky a osmažte je.

Ještě než je ale začnete podávat, nezapomeňte na jednu podstatnou složku: přisypte do nich pořádnou dávku uhelného dehtu. Respektive chinolinové žluti, která se z uhelného dehtu destilací vyrábí. Jen tak budou kukuřičné lupínky nejenom hezky žluté, ale také dlouho vydrží.

Síra a ropné deriváty

Přesně tak by mohl vypadat návod pro všechny kuchařky, které se doma rozhodnou připravit kukuřičné lupínky stejným způsobem, jakým to dělají potravináři.

Průmyslově vyráběné jídlo totiž obsahuje celou řadu překvapivých chemikálií: přidávají se do nich třeba síra, ropné deriváty butanu nebo oxid siřičitý. „Tedy krajně jedovaté látky,“ uvádí soudní znalec v oboru toxikologie Jaroslav Zikmund.

Některé z nich mohou mít extrémně neblahý vliv na lidské zdraví. Například dusitan draselný (E 249), který dodává potravinám jemně uzenou chuť, může způsobit závratě. Kyselina karmínová (E 120), která vykreslí červenou barvu na cukrovinkách a džemu, může zapříčinit astma a hyperaktivitu.

„Další aditiva mohou vyvolat silné alergické reakce. Třeba já vím, že bych si už nikdy nedal točenou zmrzlinu. Nebo alespoň v Česku ne,“ říká toxikolog Zikmund.

Nebezpečné plísně

Jenomže pokud by se výrobci „éček“ ze dne na den vzdali, nastal by podle něj opačný problém: lidé by začali umírat na bakteriální infekce nebo otravy z toxinů z plísní.

„V minulosti to bylo naprosto běžné. Potravina se po určité době začala měnit. Ztrácela svou chuť i strukturu. Začaly se v ní také hromadit toxiny,“ říká. Například v mase kontaminovaném sporami bakterií Clostridium botulinum se tvořil klobásový jed neboli botulotoxin. Tím se lidé přinejmenším přiotrávili.

„Kromě toho je třeba podotknout, že ne všechny přísady jsou škodlivé. Třeba lecitiny nebo chlorofyly naopak pomáhají snižovat cholesterol,“ doplňuje internistka z IKEM Věra Adámková. Lidé by tedy měli hledat přiměřenou rovnováhu, co jim ještě prospívá a co už škodí.