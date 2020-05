Zatímco víkend přinesl skoro letní teplé počasí, v pondělí se ochladilo a Česko zasáhly bouřky s deštěm i sněhem. "Během pondělí a noci na dnešek přešla přes naše území k jihovýchodu výrazná studená fronta. Na řadě míst se ochladilo zhruba o 20 stupňů Celsia a teplota klesla i slabě pod bod mrazu," uvedli pracovníci ČHMÚ. Kromě horské Luční boudy mrzlo třeba v Šindelové na Sokolovsku, kde bylo minus 2,9 stupně. Na několika místech západních nebo také středních Čech pak meteorologové naměřili teploty kolem minus jednoho stupně.

Ve vyšších polohách Česka, zhruba nad 600 metrů nadmořské výšky, také podle ČHMÚ v noci padal sníh. "V Krušných horách a Krkonoších mohlo výjimečně připadnout i přes deset centimetrů nového sněhu," oznámili meteorologové.

Velkou část republiky rovněž v pondělí zasáhly silné bouřky a vítr. Podle pondělních informací ČHMÚ dosahoval vítr v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Vítr lámal stromy a shazoval střechy, na řadě míst také přívalové deště zaplavily sklepy.

I ve středu bude podle předpovědi ČHMÚ chladno s deštěm, místy i se sněžením. V noci na středu teplota klesne až na minus jeden stupeň a přes den bude asi deset až 14 stupňů.

Jihočeský kraj

Na Šumavě napadl na některých místech v noci na dnešek sníh. Většinou jde pouze o poprašek, někde však jeho vrstva dosáhla až pěti centimetrů. Podle dlouhodobého pozorování to ale není výjimečná situace, řekl dnes ČTK František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

"Není to nic mimořádného, když v květnu na Šumavě napadne sníh. Navíc je to opravdu slabá vrstva, která přes den roztaje," uvedl Vavruška.

Dodal, že teploty se na Šumavě v noci dostaly mírně pod bod mrazu. Nejnižší hodnoty byly na vrcholech Plechý a Boubín, kde meteorologové naměřili minus pět stupňů Celsia.

Vavruška uvedl, že v nejbližších dnech už ve vyšších polohách sněžit nebude. Meteorologové spíše předpokládají od středy deštivější počasí.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji v noci na dnešek mrzlo. Teploty klesly pod nulu na velké části území, na horách bylo nad ránem kolem minus pěti stupňů Celsia. Ve vyšších polohách napadl sníh, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Nejnižší teploty naměřily meteorologické stanice v Šindelové na Sokolovsku. Dnes časně ráno tam spadla teplota až k minus sedmi stupňům. Na Klínovci bylo pod minus pěti stupni.

Drobné sněhové přeháňky byly v pondělí odpoledne a večer na většině stanic. Sníh se ale udržel jen ve vyšších polohách, třeba na Klínovci, kde napadl asi centimetr nového sněhu.

Podle předpovědi meteorologů by se po výrazném pondělním ochlazení mělo ode dneška opět pozvolna oteplovat. Teploty by dnes měly v kraji vystoupat na deset stupňů, na horách bude mezi třemi až šesti stupni Celsia.

Královéhradecký kraj

Silný vítr v Královéhradeckém kraji v pondělí mezi 18:00 až 23:00 lámal stromy a ničil střechy. Hasiči měli kvůli tomu kolem 130 výjezdů. Na Trutnovsku hasiči vyjížděli sedmdesátkrát, na Náchodsku vyjeli ke 30 událostem. Nikdo nebyl zraněn. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

"Situace se kolem (pondělní) 23:00 uklidnila a přes noc jsme neměli hlášenou žádnou novou událost. Dá se očekávat, že nové případy nám budou hlásit lidé až dnes," řekla.

Většinou hasiči odstraňovali stromy ze silnic. "Na několika místech jsme museli zajistit poškozené části střech, například v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem nebo Svobodě nad Úpou," řekla mluvčí. Stromy na několika místech spadly na železniční tratě nebo poškodily elektrické vedení.

Meteorologové na dnešek předpovídají v Královéhradeckém kraji mírný vítr o rychlosti od sedmi do 18 kilometrů v hodině. Mělo by být jasno nebo skoro jasno. Během dne čekají přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na horách by mohly být přeháňky sněhové. Teploty by se měly pohybovat od osmi do 11 stupňů.

V Krkonoších napadlo 15 cm sněhu, na Sněžce minus sedm stupňů

Na hřebenech Krkonoš v noci na dnešek napadlo přibližně 15 centimetrů sněhu. S příchodem studené fronty se na horách od pondělního odpoledne citelně ochladilo. Dnes ráno bylo na Sněžce kolem minus sedmi stupňů Celsia, stejně tak na hřebenové Luční boudě. Vyplývá to z informací meteorologů a Horské služby Krkonoše.

Polská horská služba na svém webu dnes ráno uvedla, že na Sněžce napadlo 25 centimetrů sněhu. Pocitová teplota na Sněžce byla ráno vlivem větru o rychlosti přes 50 kilometrů v hodině minus 13 stupňů Celsia.

Sněžit v Krkonoších začalo v pondělí před 20:00. Nejvíce sněžilo na hřebenech, přestalo dnes nad ránem. Slabá vrstva sněhu napadla i ve střediscích, například v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně. Sníh padal i v Žacléři.

Podle meteorologů by se dnes mohly na horách ojediněle objevit sněhové přeháňky. V 1000 metrech nad mořem by mělo být kolem dvou stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Vítr spojený s přechodem fronty lámal v pondělí večer v Libereckém kraji hlavně stromy, vzal i několik střech. Hasiči také čerpali vodu ze sklepů. Popadané stromy zastavily provoz na železnici. Do půlnoci řešili hasiči 110 událostí, nejvíc na Liberecku a Semilsku, pak se situace uklidnila, řekla dnes ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Lucie Hložková. Ráno už byly všechny silnice průjezdné i provoz na železnici se do rána podařilo zcela obnovit.

Silný vítr začal působit problémy v Libereckém kraji v pondělí po 16:00. Zastavit se kvůli němu musela i kabinová lanovka na Ještěd. Třeba v Lomnici nad Popelkou na Semilsku nebo na Dvoračkách v Krkonoších spadlo za jedinou hodinu 17 litrů srážek na metr čtvereční. "V Lomnici nad Popelkou řešily jednotky v souvislosti s přívalovým deštěm několik případů zatopených domů, kam se voda dostala z pole a zaplavila zahrady a interiéry domů z kanalizace," řekla Hložková. Celkově napršelo na některých místech v kraji bezmála 50 litrů srážek.

"V Křížanech spadlé stromy uvěznily osobní automobil se ženou a dvouletým dítětem uvnitř. Hasiči po příjezdu stromy rozřezali pomocí motorových pil a z komunikace bezpečně odstranili," řekl mluvčí hasičů. O střechu připravil vítr jeden z domů v Petrašovicích na Liberecku, zabezpečení bylo podle Hložkové velmi komplikované, protože v silném větru nemohli hasiči použít výškovou techniku. V Rozstání na Liberecku zase silný vítr utrhl střechu zahradního domku. Komplikovaný byl také zásah u stromu, který spadl na střechu domu v Jítravě. Hasiči ho nakonec ponechali na místě, postarat se o něj musí specialisté.

Změna počasí přinesla i sněžení, nebylo ale příliš vydatné. Sněhový poprašek se objevil ve vyšších partiích Jizerských hor a Krkonoš. Žádné problémy ale sníh nezpůsobil, silnice jsou holé a mokré a bez problémů sjízdné. V Libereckém kraji je aktuálně skoro jasno a fouká jen slabý vítr. Výrazně se ochladilo, mnohde klesly ráno teploty k nule.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji v noci na dnešek mrzlo a ve vyšších polohách i sněžilo. Nejchladněji bylo na Lysé hoře v Beskydech na Frýdecko-Místecku, kde meteorologové naměřili minus 5,7 stupně Celsia. ČTK to řekl Zbyněk Návrat z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Vzhledem ke zmenšené oblačnosti podle něj může hlavně ve vyšších polohách mrznout i dnes v noci. "Není to ale na toto období nic mimořádného. Sněžilo zhruba od 600 metrů nad mořem," řekl Návrat. Na vrcholu Lysé hory v noci nasněžilo přes deset centimetrů sněhu.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji museli v pondělí večer a v noci vyjíždět k 44 událostem v souvislosti se silným větrem. Odklízeli hlavně stromy a větve spadlé na silnice, uvedla dnes ráno na dotaz ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Asi nejvážnější byl pád stromu na chatu ve Výprachticích na Orlickoústecku.

Vítr zasáhl celý kraj, nejčastěji ale hasiči vyjížděli v okrese Ústí nad Orlicí. Zasahovali například v Jablonném nad Orlicí, Letohradu nebo Těchoníně.

Podle provozního náměstka Správy a údržby silnic Pardubického kraje Mariana Cvrkala jsou všechny silnice průjezdné, žádnou nemuseli silničáři uzavřít.

Kraj Vysočina

Kvůli pondělním bouřkám museli hasiči na Vysočině pomáhat na 23 místech. Hlavně odstraňovali stromy popadané na silnice. Podle varování meteorologů se bouřky v pondělí večer dostaly na Vysočinu přes jižní Čechy ze Šumavy. Napršelo při nich okolo deseti milimetrů srážek a teplota se propadla o deset stupňů, vyplývá z údajů na webu Povodí Moravy a Povodí Jihlavy.

Kvůli popadaným stromů vyjeli hasiči na 14 míst ve všech okresech vyjma Třebíčska. Ve Žďáru nad Sázavou také pomohli zajistit uvolněné plechy na střeše mateřské školy, na několika místech museli pročistit zanesenou kanalizaci.

Bouřky spojené s deštěm a někde i s kroupami prošly krajem mezi 17:00 a 21:00.

Dnes bude podle meteorologů na Vysočině foukat vítr rychlostí okolo 20 kilometrů za hodinu, bude polojasno, nejvyšší teploty odpoledne vystoupají k 11 stupňům Celsia.

Větrné počasí zaměstnalo hasiče v kraji výrazně naposledy 23. a 24. února, kdy evidovali více než 280 zásahů. Popadané stromy tehdy zastavily i železniční dopravu a omezily dodávky proudu.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji od pondělního odpoledne do dnešního rána odstraňovali stromy popadané na silnice. Pomáhali také připevňovat poškozené střechy domů. V souvislosti se silným větrem a deštěm zaznamenali sedm zásahů. Události se obešly bez zranění, uvedl dnes ráno na facebooku krajských hasičů jejich mluvčí Roman Žemlička.

Popadané stromy odstraňovali hasiči například v Družstevní a Ludkovické ulici v Luhačovicích na Zlínsku, v blízkosti železničního přejezdu v Uherském Hradišti-Véskách, ze silnice na okraji Uherského Brodu na Uherskohradišťsku a brzy ráno také v Dolní Bečvě na Vsetínsku.

V Chropyni na Kroměřížsku jednotky zaměstnala poškozená střecha základní školy. Kvůli střeše demolovaného objektu, u které hrozil pád na železniční trať, vyjížděli hasiči do Kunovic na Uherskohradišťsku. "Ke zranění osob u žádné z událostí nedošlo," uvedl mluvčí.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dne mělo být ve Zlínském kraji zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi devíti až 12 stupni Celsia. Vát bude mírný severní až severovýchodní vítr, odpoledne postupně vítr slabý proměnlivý.