Denní přírůstek případů se posledních 11 dnů drží pod osmi desítkami. Laboratoře v pondělí provedly 7537 testů na koronavirus, což je po dnech volna zhruba dvojnásobný počet. Nákazu prokázaly u 0,7 procenta testovaných. Vyplývá to z aktualizovaných dat na webu ministerstva zdravotnictví.

V Česku se od března prokázalo 8177 případů nákazy, vyléčilo se 4738 nakažených a 283 lidí s covidem-19 zemřelo. Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, a to 1847. Více než 1000 případů hlásí ještě Moravskoslezský kraj. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji (145,62), následuje Praha a Olomoucký kraj. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy, kde na 100 tisíc obyvatel připadá zhruba 28 nakažených.

Z věkových skupin nákaza nejvíce dolehla na lidi ve věku od 45 do 54 let, kde byla nákaza prokázána u 813 žen a 680 mužů. Devět z deseti infikovaných se nakazilo v Česku, ze zahraničí si nákazu "přivezlo" osm procent lidí, a to hlavně z Rakouska a Itálie.

Dva dny bez úmrtí

V nemocnicích dosud s koronavirem zemřelo 283 lidí, v pondělí přibyla jedna oběť. Od 22. března, kdy zemřel v Česku s covidem-19 první člověk, byly zatím jen dva dny bez úmrtí, a to 23. březen a 15. duben.

Počet úmrtí se už téměř měsíc pohybuje denně v jednotkách lidí. Nejvíce úmrtí připadá ve statistikách na 8. duben, kdy v nemocnicích s covidem zemřelo 14 lidí. O posledním prodlouženém víkendu zemřelo s covidem deset lidí - čtyři v pátek, v sobotu tři a v neděli také tři.

Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 44 mrtvými. Jedinou oběť eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá na seniory, lidí starších než 65 let zemřelo s koronavirem 252. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

Počet lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, se od 4. května drží pod 300. Dnes ráno bylo hospitalizováno 236 lidí, z toho 44 bylo ve vážném stavu. Proti pondělí je to o tři hospitalizované a dva těžké stavy více.

První tři případy koronaviru v Česku byly odhaleny 1. března. Díky zlepšování situace v posledních týdnech vláda postupně ruší restriktivní omezení, která zavedla v březnu. V pondělí se po dvouměsíční přestávce otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra i třeba kadeřnictví. Další vlna uvolňování by měla následovat za dva týdny. Od 25. května budou lidé moci chodit venku za určitých podmínek bez roušky.