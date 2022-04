Proč je oblečení tak drahé? Kromě dražších materiálů a rostoucích cen energií se do jeho ceny promítají také čím dál vyšší náklady na dopravu. Podle Jiřího Česala, výkonného ředitele Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) se 80 až 90 procent oděvů, které čeští zákazníci najdou na pultech obchodů, dováží ze zahraničí.

„Někdy vázne doprava a samozřejmě proto roste i cena, a firmy se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat,“ uvedl Česal.

Brzké zlevnění oblečení Česal neočekává. „Pokud se trendy v ekonomice nějak výrazně nezmění, tak textilní a oděvní průmysl musí promítnout do ceny svého výrobku zvýšené náklady. Kdyby to neudělal, tak by vyráběl se ztrátou,“ prohlásil.

Zdražila už i vejce, jedno stojí téměř tři koruny. A bude hůř, míní drůbežáři

Obdobná situace panuje i u cen obuvi, i když ty oproti loňskému březnu vzrostly v průměru „jen“ o 15,4 procenta. A podle odborníků i nadále porostou. „Ceny podešví šly o 50 procent nahoru, usňové materiály zdražují Italové každý měsíc, takže si lidé budou muset zvyknout, že i ceny budou vyšší,“ tvrdí Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace. Obchody podle ní dosud levněji doprodávaly starší zásoby, nebo si snižovaly marže. „U nového zboží to ale není myslitelné,“ konstatovala Mayerová.

Spousta obuvi navíc do Česka proudí od asijských výrobců, jež stále sužuje koronavirová pandemie. „Ceny přepravy obuvi z Asie vzrostly asi o 300 procent, takže si myslím, že ceny obuvi porostou,“ předpovídá Mayerová.

Módní internet

Stejné důvody pro zdražování oblečení i bot zmiňuje rovněž prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Navyšování cen znamená, že řada lidí nákupy oblečení a obuvi pro dospělé odkládá, což snižuje celkové prodeje v obchodech, které už dva roky bojují kvůli covidu s nižší poptávkou,“ řekl Prouza Deníku.

Stále přitom trvá odklon zákazníků z kamenných obchodů. Módní zboží si lidé rádi objednávají přes internet. „Z pohledu četnosti nákupů patří móda dlouhodobě mezi nejpopulárnější kategorie zákazníků on-line obchodů,“ potvrdil Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Oběd v restauraci za rok podražil. Růst cen může lidi odradit, říká expertka

Jak se vyšší ceny promítají do chování zákazníků, lze podle Vetyšky hodnotit jen obtížně. „Zatímco v loňském roce došlo ke skokovému růstu v souvislosti s tvrdým lockdownem, letos nakupující vnímají jak dopady inflace, tak i krizi související s válkou na Ukrajině,“ uvedl.

Podle dat vyhledávače módy GLAMI vedlo zvyšování cenové hladiny u oděvů a obuvi k tomu, že letos v únoru vzrostla hodnota průměrné internetové objednávky oproti předchozímu roku o 14 procent. „Do konce roku mohou být celkově ceny vyšší až o čtvrtinu,“ dodal Jan Kešelák z GLAMI.